ROVARILA SAM PO KONTEJNERU ZBOG ĆERKE! Šokantna ispovest mame Nataše Bekvalac! Evo šta je sve TRPELA kroz život

Pevačica Nataša Bekvalac priznaje da joj je oduvek bila najveća podrška i da se na svom uspehu najviše može zahvaliti mami Mira.

"Mama mi je najviše pomogla u karijeri. Jako je bitno da dete, kada nešto naše kao životnu inspiraciju ili odabere nešto što će mu kasnije u životu biti profesija, da ima podršku roditelja. Moj tata često nije bio kod kuće, s obzirom na to da je bio fudbaler, pa fudbalski trener, nije bio toliko sa nama, bio je tamo gde su ga angažmani vodili, ali mama je ta koja je bila uvek uz nas, pogotovo uz mene i ona je glavna i odgovorna za sve što se meni i danas dešava", rekla je Nataša.

Međutim, mama Mira je u razgovoru o svojoj ćerki otkrila mnoge stvari, ali i jednu anegdotu koju joj nije nikada zaboravila.

"Teško je biti majka Nataše Bekvalac. Od posla do njenog privatnog života. Jako je teško, zato što mi to sve zajedno preživljavamo i njen emotivni život i njen posao, tako da nije ni malo lako", otkrila je mama Mira na samom početku.

"Obožavala je Bebi Dol. I učestvovala Bebi na Toboganu i Nataša uzme autogram od nje, na nekom papiru. Ona je to čuvala, čuvala i čuvala i ja jednom raspremam kuću i razmišljam šta će joj taj papir i bacim ga. Kad ona dođe i pita me gde joj je onaj papir sa autogramom od Bebi Dol. Kada sam joj rekla da sam bacila, satima je dramila i plakala. Morala sam da idem sa lampom u kontejner. Gledam da li me neko gleda od gore i rovim po kontejneru. I zamisli, nađem ga. Nađem i vratim joj. Iskreno, nemam pojma, niti me zanima šta je kasnije uradila s njim", bila je iskrena Natašina majka.

