NISI VALJDA TOLIKA BUDALA DA IZABEREŠ SKOTA! Ana Mihajlovski u vezi je s Vukom KOSTIĆEM, a evo šta kaže o BIVŠEM MUŽU

Voditeljka Ana Mihajlovski oba braka je ostavila iza sebe, i sada pažnju javnosti intrigira njen odnos sa glumcem Vukom Kostićem.

Posle brojnih spekulacija, voditeljka je konačno potvrdila vezu sa popularnim glumcem, a sad je progovorila o nedavnom putovanju sa bivšim mužem.

"Postoje greške u životu, ali ako nešto izvučeš iz njih, onda su to lekcije. Trudila sam se da naučim lekcije. Ljudi obično čekaju neke srećnije dane. Nema toga. Sreća se proizvodi. Najlakše je biti u lošim odnosima, odustati. A najbolje je, iako je to teško, preformulisati taj odnos koji prvobitno nije funkcionisao. Dugo sam na tome radila. Treba iz ljudi oko sebe izvući maksimum. Ako si nekada birao nekog u životu, nisi valjda bio tolika budala da izabereš skota. Valjda je taj čovek tu iz dobrih razloga. To nije nestalo, samo se percepcija promenila, i iz takvim odnosa može da izađe nešto lepo. Ljudi najčešće odbacuju sve što nije više jednako dobro. Najlakše je otići. Ali treba se fino vratiti. I napraviti atmosferu. Sve to je moguće, ali tek onda kada shvatimo da smo sami krivi za sve što nam se dešava. Tek tada smo u mogućnosti da nastavimo dalje i izvučemo najbolje iz svega", rekla je Ana.

foto: Tamara Trajković

Kurir.rs/Gloria

Kurir