BODIBILDERKA CENI DA SU TOMOVIĆ I MENSUR ZARATILI ZBOG OVOGA! On treba prizna da je devojčica, videla sam i poruke?! ŠOK

Ljuba Pantović pomno prati zadrugarska dešavanja i nije joj mrsko da o onome što je dovoljno zaintrigira javno komentariše. Tako je jednom prilikom nedavno i otkrila da veruje da su Mensur Ajdarpašić i Vladimir Tomović "zaratili" jer su pre rijalitija bili u vezi, te da su svi problemi koje oni imaju zapravo odatle i potekli.

"Mensur bi trebalo da uzađe iz ormara, pa da prizna zašto su se posvađali on i Vladimirka, pa bi svima unutra bilo jasno", ceni ona, napominjući da ne bi ništa tvrdila jer nije bila prisutna takvim momemntima niti bi želela da bude.

foto: Printscreen/Youtube

Sa druge strane, dotakla se prepiski između ova dva rijaliti zavodnika, u koje je imala uvid.

"Njegova (Vladimirova) bivša devojka je pričala da ga je zadovoljavala vibratorom i da on to voli. On je dečko devojčica, samo to treba priznati. To nije ružno", bez dlake na jeziku rekla je Ljuba.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/Informer/Foto: Ana Paunković, Printscreen

