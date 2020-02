DARKO ISPALIO MAJKU SVOG SINA?! Marina čamila čekajući, od Lazića ni traga ni glasa! Verenica zapretila SKANDALOM

Čini se da ko šta radi, verenica Darka Lazića Marina Gagić čeka. Baš kao što je čekala da se njen dragi razvede od Ane Sević i da se oženi njome, što se još nije desilo, tako je i pre nekoliko dana čekala da dođe po nju i pokupi je s jednog gradskog događaja, što nije dočekala.

Pevačeva verenica navodno ga je čekala ispred prestoničkog hotela, ali nažalost, umesto u njegova, ušla je u automobil taksi udruženja.

foto: ATA Images

- Marina je s drugaricama otišla na reviju, nakon koje je po nju trebalo da dođe verenik Darko, ali ju je ispalio - ispričao je izvor s lica mesta, a Marina se, kako nam je rekao, žalila svojim drugaricama.

- Pričala im je da su se dogovorili da on dođe po nju kada se revija završi, a da mu se ona javi petnaest minuta pre samog kraja da je ne bi dugo čekao. Međutim, kada ga je pozvala, bio je nedostupan. Urlala je kako je neodgovoran, kako ne može nikada da se osloni na njega. Drugarice su pokušavale da je smire i da ga opravdaju, ali ona nije želela da ih sluša. „Nije mu ovo prvi put, stalno mi to radi. Stalno ga negde čekam kao kreten! Trebalo je da dođe ovde sa mnom, zna da mi je to važno, ali njega očigledno boli uvo!“, govorila im je besno Marina - ispričao je izvor s lica mesta.

foto: Printscreen/Instagram

- Slala mu je poruke neprestano, ali joj ni na jednu nije odgovorio. Onda joj je pao mrak na oči i pozvala je taksi, a dok ga je čekala ispred hotela, drugaricama je rekla kako će napraviti skandal koji će on pamtiti do kraja života.

„Ima da me zapamti, sad će da vidi šta će da mu se desi!“- govorila je drugaricama dok su je one smirivale.

foto: Printscreen/Instagram

