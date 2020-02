TRUDNA ĆERKA DINA DVORNIKA U BOLNICI! U 33. nedelju zbog ZDRAVSTVENOG PROBLEMA otišla na ispitivanje!

Netko je bio extra aktivan ovu trudnoću pa se 6 tjedana ranije doveo u @rodilistepodobnik na luksuzan odmor 😁 a vise o svemu u mom novom vlogu. Link je u storyu i u opisu profila :))

A post shared by Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik) on Feb 13, 2020 at 1:52am PST