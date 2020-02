AGONIJI NEMA KRAJA! NENAD RATKOVIĆ IZ NOVOG SADA TVRDI: Darin kum me prevario za 700.000 dinara!

Dara Bubamara nije jedina žrtva bivšeg kuma Nenada Drljana, zvanog Cicko, koga je optužila da je u javnost pustio njene porno-fotografije na kojima se vidi kako se samozadovoljava.

Pevačica je tada Cicka prijavila policiji, tvrdeći da je on zloupotrebio njenu ličnu kartu, pomoću koje je kupio broj, kao i mobilni telefon, s kojeg je zatim slao eksplicitni sadržaj i poruke. Sa istom pričom pre dva meseca se redakciji Kurira obratila i jedna žena, a juče i penzioner Nenad Ratković, koji tvrdi da ga je Drljan prevario za 700.000 dinara.

- Prijatelj mi je rekao da možemo da dobijemo kredit ako preko nekog operatera uzmemo telefone koje će Nenad Drljan koristiti i plaćati račune i te aparate, jer će protok novca ići preko naše banke i ja ću moći da podignem kredit od 200.000 dinara. Međutim, on je prvih šest-sedam meseci redovno izmirivao obaveze, a onda je krenuo da kasni. Ja sam ga opominjao, a onda on još neki mesec plati, i onda je prekinuo. Navodno ga je neka devojka prevarila za pare. Ja dobijam opomenu od tog operatera, on obećava da će to da rešava. U januaru prošle godine sam otišao u policiju u Novom Sadu da ga prijavim za prevaru. Telefoni su kod njega, on ih koristi, a samo su prošli preko moje kartice i mog imena. Ja treba da platim, a on ih koristi. Najgore je što nismo napravili nijedan ugovor, već smo išli na reč i poverenje. Ali ja sam shvatio da je on zapravo samo prevarant i da sam naseo - kaže Ratković. On objašnjava način na koji ga je Cicko prevario.

- Odabrao je najskuplje telefone. Pretpostavljam da su i službenici u toj mobilnoj kući saučesnici. Nisam jedini prevaren, nego sam otkrio da nas ima 12 iz Novog Sada u našem okruženju. Ja sam uveo sina, a on svog prijatelja, i tako redom. Jedinu korist od toga je imao Darin kum, a mi samo štetu. Moram da platim 700.000 dinara račune. Bio sam u MUP, ali oni to ne tretiraju kao prevaru. Sada ćemo da se kolektivno organizujemo i pokrenemo krivičnu prijavu jer to je organizovani kriminal, to jest prevara ljudi - tvrdi Nenad.

Prema njegovim rečima, izvršitelji su već počeli s naplatom.

- Dobio sam rešenje da mi skidaju od penzije za dugovanje. Eto, meni je trebalo 200.000 dinara za porodicu, a sad moram da vratim trostruko. Očajan sam i ne znam šta se ovo dešava. Molimo državu da nam pomogne i reši problem. Mislili smo da podnesemo i prijavu protiv N. N. lica iz te mobilne kuće jer je ono znalo šta se dešava. U beznađu sam, novca nemam osim penzije, a ovo je neizdrživo. Jedan račun mi je 79.000 dinara. Od izvršitelja nisam dobio nikakav dogovor, samo mi je blokiran račun da ne mogu da podignem novac - zaključuje on, dok do Drljanovog komentara nismo uspeli da dođemo.

Dara u šoku Žao mi je tih ljudi Dara Bubamara se šokirala kad smo joj rekli da nije jedina žrtva bivšeg kuma: - Strašno! Šta da vam kažem, ne mogu da verujem. Žao mi je tih ljudi. Znam kroz koju agoniju su prošli. Ja sam ga 2016. prijavila. Prodavao je medijima moje slike. Nekad sam mu verovala, dala sam mu više od 100.000 evra na zajam.

