REZERVIŠITE LETOVANJE U GRČKOJ ILI TURSKOJ PO NAJBOLJIM SAJAMSKIM CENAMA

Kako se bliži Sajam turizma, cene se snižavaju pa je idealan trenutak da rezervišete svoje letovanje. Pogledajte šta je „Travelland“ izdvojio iz svoje široke ponude hotela u Grčkoj i Turskoj.

Porto Carras je luksuzni hotelski kompleks, koji poseduje sopstvenu marinu, najveću u jugoistočnoj Evropi, veliku privatnu plažu, sopstveni vinograd, najveći teren za golf u Grčkoj, dva nadaleko poznata spa centra sa bazenima sa grejanom morskom vodom, heliodrom, pozorište, bioskop, podrum najboljih vina sa vinotekom. U restoranima se služe specijaliteti domaće i mediteranske kuhinje, a gosti se uz omiljeno piće mogu opustiti u nekom od barova. Za hotele Porto Carras Meliton i Porto Carras Sithonia obezbeđen je sajamski popust do čak 56%!

Luksuzni smeštajni objekat Miraggio Thermal Spa & Resort 5* nalazi se pored veličanstvene plaže u Paliurionu. Gostima su na raspolaganju bazeni na otvorenom, teniski i košarkaški tereni, sportovi na vodi, restorani, barovi i mini klub za decu. Hotel raspolaže i vrhunskim spa centrom, koji pruža veliki izbor usluga, uključujući jedinstvene tretmane lica i tela, saunu, hamam, termalne bazene, specijalne tuševe i hidroterapeutske mlaznice. Aktuelan je popust do 42%!

Nadomak mesta Kriopigi, na privatnoj peščano – šljunkovitoj plaži nalazi se Kassandra Palace Hotel 5*, okružena borovima i maslinama. Gostima hotela na raspolaganju su mini market i prodavnice, više barova, centralni restoran i taverna, besplatan parking, frizerski salon, TV sala. Za najmlađe goste tu su bazen i igralište za decu, kao i dečji klub. Ljubitelji sporta i aktivnog odmora mogu uživati u tenisu, vožnji bicikla, sportovima na vodi i raznim drugim aktivnostima. Aktuelan je sajamski popust do 40%!

Diamond Hill Resort 5* je savršen izbor za letovanje u Alanji. Svojim gostima nudi restorane, barove, veliki bazen sa delom za decu i 3 tobogana, teretanu, spa centar, mini klub i razne oblike animacije za decu i odrasle. Privatna plaža hotela je na svega 100m udaljenosti. Usluga je ultra all inclisive, a dvoje dece do 13 godina mogu boraviti u hotelu potpuno besplatno! Takođe, 3 odrasle osobe i dete do 13 godina se mogu smestiti u standard sobu, a tu je i sajamski popust do 15%!

Sunrise Park Resort 5* se nalazi u regiji Kizilagac. Hotel poseduje glavni restoran na bazi otvorenog bufea, kao i a la carte restorane, gde se služe internacionalni specijaliteti. Gostima su na raspolaganju i 4 bazena, aqua park sa 11 tobogana, mini klub i klub za tinejdžere, razne dnevne i večernje animacije za decu i odrasle i brojne druge mogućnosti za zabavu. Usluga je ultra all inclusive, a aktuelan je sajamski popust do 37%! Takođe, troje dece do 12 godina može boraviti besplatno u duplex club sobi!

Orange County Resort Belek 5* jedan je od najtraženijih hotela u ovoj regiji i smešten je na sopstvenoj plaži. Gostima nudi otvoreni i zatvoreni bazen sa 3 tobogana, spa centar, restorane, barove, dečje igralište i klub, terene za sportove i još mnogo raznovrsnih sadržaja. Sobe su svetle, prostrane i moderno uređene. Usluga je ultra all inclusive, a aktuelan je sajamski popust do 35%! Takođe, dete do 12 godina u standard sobi može boraviti potpuno besplatno!

Hotel Delphin Diva 5* je odličan izbor za letovanje u Lari. Od hotelskih sadržaja izdvajaju se: bazeni, bioskop, spa centar, luna park. U nekoliko restorana hotela služe se italijanski, japanski, turski i meksički specijaliteti. Tu je nekoliko barova, uključujući bar pored bazena i bar na plaži. Usluga je ultra all inclusive, a aktuelan je sajamski popust do 35%! Takođe, troje dece do 15 godina može boraviti besplatno u family sobi!

Alkoclar Exclusive Kemer 5* nalazi se u centru Kemera i poseduje sve sadržaje potrebne za savršen odmor. Tu su: glavni i a la carte restorani, barovi, prodavnice, otvoreni i zatvoreni bazeni, vodeni tobogani, velnes centar, tursko kupatilo, đakuzi i još mnogo toga. Sve smeštajne jedinice su udobne, moderno opremljene i imaju balkon. Usluga je ultra all inclusive, a aktuelan je sajamski popust do 42%! Takođe, dvoje dece u family garden sobi može boraviti besplatno!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/. Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

