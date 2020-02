MINA TREBA DA SE LEČI, UNIŠTIĆE SEBE DO KRAJA: Prijateljica otkrila kako joj je Vrbaški ZABILA NOŽ U LEĐA, ne štedi je!

Ljuba Pantović dobila je poziv da ponovo bude deo rijalitija, a tvrdi da njeno prisustvo više nema poentu, kao i da je veoma razočarana ponašanjem pojedinih ljudi.

Panotvićeva kaže da je njen jedini prijatelj Jovana Tomić Matora, dok ju je Mina Vrbaški razočarala.

"Slobodno mogu da kažem da smo nas dve bile veoma dobre nakon završetka prošle sezone, bila sam uz nju u svakom trenutku, savetovala je kao što bi svoju Aleksandru, i šta je ona uradila? Krk, zabila mi nož u leđa", rekla je Ljuba Pantović za "Svet" i dodala:

"Celo leto smo provele zajedno, njena porodica mama, brat i baba su letovali sa nama u Crnoj Gori. Ušla je u rijaliti i bila sa čovekom koji je mom detetu zalepio pesnicu u lice. Ne znam šta je sa njom, ona je autodestruktivno stvorenje koje će samo sebe uništiti do kraja. Ustvari možda je samo nimfomanka koja treba da se leči. Šta ste ako ne možete bez j*banja, nego skačete samo od jednog do drugog i mrzite sebe dok ste sami, to se onda lepo zove nimfomanka. Da se razumemo, Mina mi je drugarica, a Matora prijatelj."

