TUGA NE JENJAVA! NADA TOPČAGIĆ OTKRILA: Šaban je bio naš VOĐA, izgubili smo GOSPODARA

Pevačica Nada Topčagić bila je dugogodišnja prijateljica Šabana Šaulića, a ni godinu dana posle njegove smrti ne može da veruje da ga više nema. Nada se prisetila zajedničkih druženja s kraljem narodne muzike, te je ispričala anegdotu koju će zauvek pamtiti.

"Šaban mi svaki dan nedostaje. Od kada njega nema, osećam se kao da smo ostali bez vođe. Dok je bio živ, svi smo pratili šta je on radio, kakve je pesme snimao, a sada se osećamo kao da smo izgubili gospodara", ispričala je Nada i prisetila se anegdote s pokojnim kraljem narodne muzike.

"Šaban i ja smo često nastupali zajedno, a jedno putovanje nikada neću zaboraviti. Vraćali smo se vozom iz Milana do Beča i kako bismo uštedeli novac, Šaban nam je predložio da uzmemo samo jedan kupe. Trebalo je da se nas četvoro guramo u jednom kupeu duže od 15 sati, a pritom svi smo bili umorni jer smo danima pre toga nastupali. A onda kaže moj dragi Šaban drugarima sa kojima smo putovali da mene puste da spavam u kupeu, a oni će ceo put da se šetaju po vozu. Evo, uvek se rasplačem kada mislim na to. Uvek me je štitio i na mene je gledao kao na mlađu sestru", ispričala je sa setom pevačica.

