GOCA BOŽINOVSKA OPLELA PO SUPRUGAMA SVOJIH KOLEGA: Sve žene pevača BOLJE ŽIVE nego mi PEVAČICE!

Foto: Printscreen/Magazin In

Goca Božinovska je izjavila da supruge pevača bolje žive od ovih što su pevačice.

Gostujući u emisiji "Magazin In" pevačica Goca Božinovska pričala je svom braku sa pokojnim Zoranom Šijanom, problemima zbog kojih su se razveli, a dotakla se i teme supruga njenih kolega.

foto: Printscreen/Magazin In

"Ne, ne, žene od pevača se brzo naviknu i na medvediće i na sve jer su uvek medvedići "puni". To je živa istina. Sve žene od pevača, ja sam to hiljadu puta rekla, bolje žive od nas pevačica jer njima muževi sve zarade, donesu, one uživaju, gledaju ''Zadrugu'' , rekla je Goca.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs, Foto: Printskrin/Magazin In

