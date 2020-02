ZVALI SU JE NASLEDNICOM LEPE LUKIĆ: Ivana je devedesetih osvojila CEO BALKAN, a potom NESTALA! Evo čime se sada BAVI

Ivana Đorđević je devedesetih godina snimila duet sa Lepom Lukić i bila prozvana kao njena naslednica.

Pevačica Lepa Lukić je 1994. godine snimila duet sa devojčicom Ivanom Đorđević, a njihova pesma "Naslednica" postala je veliki hit.

Nakon velikog uspeha posle prvog dueta sa folk pevačicom, Ivani su svi predviđali veliki uspeh, a kraljica narodne muzike Lepa Lukić joj je bila velika podrška i oslonac.

"Ja ne znam da li ima srećnije devojčice od mene što me je kraljica narodne muzike Lepa Lukić proglasila nasledicom, što me pravim putem uvodi u posao koji ja volim da radim i to dokazuje da teta Lepa nije nimalo pakosna ni ljubomorna žena. Ja volim da pevam i ove modernije pesme, ali više volim stare, izvorne pesme, leže mi obe vrste", govorila je Ivana tada.

Ipak, nakon vrtoglavog uspeha, devojčica se zauvek povukla sa javne scene i prestala da se bavi pevanjem. Ivana danas drži frizerski salon u Opovu.

