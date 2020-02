ON SE SADA SIGURNO KAJE, ALI SRAM GA BILO: Milica Pavlović otkrila da je dobila KORPU od dečka, evo šta joj je PRIREDIO!

Milica Pavlović odgovorila je na škakljiva pitanja koja mnoge zanimaju, a vezana su za njen ljubavni život.

"Ko je momak koji je ispallio Milicu?", glasilo je pitanje.

"Čini mi se da je bio spot za pesmu "Pakleni plan", u celom studiju je postojao jedan punjač, kako dođem meni neko iščupao telefon. Trebalo je da se vidim sa jednom dečkom posle tog snimanja, dolazim ja u restoran, pitam konobara, on kaže: "Otišao", ja ga zovem, on se ne javlja. Mislim da se on sad kaje, ali sram ga bilo. Ja sam imala kašnjenja, ali dok kasnim ja se izvinjavam i oni mi oproste", rekla je Pavlovićeva.

"Kada si poslednji put bila emotivno ispunjena?", glasilo je naredno pitanje za pevačicu.

"Sada sam zadovoljna, neko je stanje čudno, ali ćemo to stanje ubrzo rešiti, zadovoljna sam", rekla je Milica.

"Skoro sam kupila satensku posteljinu, malo da privučem romantiku. Spremam se za grad, čujem se sa drugaricom, ja obuvam štikle, i tako sam skliznula sa te posteljine, razbila sam se, nikad je više nisam stavila", rekla je pevačica kroz osmeh u "Premijeri - Vikend Specijal".

