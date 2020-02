MNOGI SU BILI PROTIV NAS: Bekuta se ovako bori sa OSUDAMA drugih, pa priznaje zbog čega je Mrka podneo NAJVEĆU ŽRTVU!

Ana Bekuta priznaje da je Milutin Mrkonjić podneo najveću žrtvu kada se zbog nje odrekao ministarske pozicije i otkriva da nije bilo lako da se izbore sa raznim osudama.

Pevačica i političar zabavljaju se više od osam godina jer su romansu započeli na Dan zaljubljenih 2012. godine. Mnogi su osuđivali nihovu vezu, budući da je Milutin zvanično i dalje u braku sa suprugom Dašom, ali to nije poljuljalo odnos ovog para.

"Naš uspeh je to što trajemo osam godina. Mnogi su bili protiv nas, mnoge neverne Tome, ali svima smo pokazali da je naša ljubav prava i jača od svega. Izdržali smo sva ta govorkanja, te tračeve kako komšija, tako i javnosti. Mi smo ostvareni ljudi, ostvareni profesionalno, nama je najbitnije da mi znamo šta je istina i da imamo podršku naših porodica. Stalo nam je samo do onoga šta mislimo mi i naši najmiliji. Ostali nas ne dotiču", kaže Bekuta povodom zluradih komentara na račun njene veze sa Milutinom i njegovog braka sa drugom ženom.

Sa druge strane, bilo je i onih koji su govorili da je Ana sa Milutinom u emotivnoj vezi iz koristi, posebno onda kada je sedeo u ministarskoj fotelji.

"To da li sam sa Milutinom iz koristi pokazuje najbolje to što sam sa njim već osam godina. Dok je bio ministar bili su takvi komentari i zbog toga je Milutin rešio da da ostavku. On je podneo najveću žrtvu zarad naše sreće i ljubavi. To je bio dokaz njegove ljubavi prema meni", objašnjava Ana odluku Mrkonjića koji je dao ostavku na mestu ministra saobraćaja 2013. godine.

Ana kaže da su tri stvari najbitnije u ljubavnom odnosu dvoje zrelih ljudi.

"Najbitnije su ljubav, poštovanje i podrška. To nas održava sve ove godine. Bitna je strast za vezu, kako da ne! Strast postoji i dalje u našoj vezi. Milutin kaže: "Tri puta na dan". To je mera (smeh)", rekla je Bekuta.

