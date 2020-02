2 DANA JE PLAKALA I PRIČALA SAMO O NJOJ! Da nije bilo Ilde, ovaj vanvremenski HIT Šaban nikada ne bi snimio

Kralj narodne muzike Šaban Šaulić poginuo je u teškoj saobraćnoj nesreći u Nemačkoj u 68. godini života, 17. februara 2019. godine.

Šaban je iza sebe je imao bogatu muzičku karijeru, pri čemu je objavio 33 diskografska albuma, na kojima su se našli brojni nezaboravni hitovi koje su slušale i slušaju i dalje sve generacije.

Šaban je iza sebe ostavio toliko vanvremenskih hitova, a skoro pa svaka njegova pesma iza sebe krije neku posebnu priču.

Podsetićemo se nekih od najvećih Šabanovih hitova.

Žal

Pesmu "Žal", koju je 2013. godine snimio Šaban Šaulić, mnogi stručnjaci smatraju vanserijskim hitom. Pesma je namenski napisana za pevača, mada se njemu na prvo slušanje nije dopala i odbijao je da snimi.

- Negodovao je zašto smo napisali baladu, jer ih je već bezbroj snimio, zbog čega nije brža numera pa još, uz sve to, urađena je uz pratnju tamburaša, uz koje se on nije video. Narezao sam mu kompoziciju na CD, kako bi je narednih dana slušao kod kuće, pa doneo konačnu odluku. I kao za inat, po povratku kući, Šaban je imao lakšu saobraćajku. Auto je završio na popravci u servisu, zajedno sa CD i novom pesmom.

- On je potom otputovao u Nemačku na gostovanje, nije više ni čuo pesmu. A ja nisam želeo da čekam, nego sam je mejlom poslao njegovoj ćerki Ildi da je ona presluša. E, to je već urodilo plodom. Ilda se oduševila, i čim je Šaban došao u Srbiju, pozvao me je sa aerodroma. Pitao je koju sam to numeru pustio Ildi, jer ona već dva dana plače i samo priča o njoj - ispričao je kompozitor ove numere.

"S namerom dođoh u veliki grad"

Pesma je u prvobitnoj verziji imala drugačiji tekst, ali je na insistiranje legendarnog pevača on promenjen. Naime, pesmu je napisao i komponovao Rade Vučković, u vreme kada je bio student Muzičke akademije. Nekoliko godina kasnije, stihovi i melodija dospeli su u ruke njegovog prijatelja i saradnika Šabana Šaulića. Tada je stvoren jedan od najvećih hitova domaće narodne muzike svih vremena. - Tekst, prvobitni, uopšte nije izgledao tako. Napisao sam pesmu za sebe, kao autobiografsku. Napravio sam i melodiju. Šaban je to čitao i slušao kad sam ja pevao, pa mi je jednom rekao da to uobličim za narodnu pesmu, jer mu se mnogo sviđa - otkrio je Vučković.

"Ne plači dušo"

Jednu od možda najemotivnijih pesama koju je pokojni Šaban, 1984. godine, posle pijane noći ispevao i posvetio ženi Gordani.

- Jedno jutro sam došao kući sa ekipom dosta pijanih drugara. Bolje da kažem da smo bili pod gasom, lepše zvuči. Tamo sam bio napadnut od strane supruge Gordane, jer smo upali kao "indijanci". Pitala me je šta to radim, zašto upadamo u kuću pijani, i svašta mi je tu izgovorila - ispričao je Šaban.

- Ne znam kako, ali tako se namestilo, život to postavi. Ja počnem da joj pevam iz glave "Ne plači, dušo, ja ću ti doći, po ponoći". Počeo sam pesmu delom u kom joj pevam da je moja draga svaku noć sama u suzama. Ja nju sve razumem, ali društvo me zove na čašu vina. Ipak, na kraju joj poručujem da ću po ponoći doći kući i da mi spremi jastuk i svoje lice. Jako lepa, emotivna i od srca ispevana pesma u jednom dahu za moju Gocu - otkrio je Šaban u jednom intervjuu.

Šaban je na večni počinak ispraćen 22. februara 2019. godine uz stihove upravo ove pesme.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Telegraf

Kurir