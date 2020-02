BOJAN MAROVIĆ ISKRENO O PRIVATNOM ŽIVOTU! BIĆU SJAJAN TATA: Treba mi jedna VREDNA za CEO život!

Bojan Marović je progovorio iskreno o svom privatnom životu, pa je rekao da će biti sjajan tata i da mu treba jedna vredna žena koja će biti za ceo život.

Prve asocijacije vezane za ime pevača Marovića su - zavodnik i sjajne balade. Međutim, ono što krasi ovog popularnog pevača, je mnogo više od navedenog. Oni koji imaju sreće da ga znaju i budu njegovi prijatelji, kažu da je on izuzetno dobar čovek, posvećen prijatelj, sin i brat, a iznad svega veliki profesionalac.

Marović je otkrio da je slobodan, ali i spreman za ozbiljnu vezu i da mu treba samo jedna, ali vredna.

Poznato je da je napravio pauzu na poslu pa je rekao da je razlog za to što ne želi da izbaca pesme konstantno.

"Svake godine izađe jedna, do dve pesme, tako da ja to nisam video kao pauzu, ali ako pogledam oko sebe ok može se i tako to videti. Ljudi sada izdaju pesme na 7 do 10 dana. Ja sam ipak pripadnik one generacije koja voli da kad nešto radi da to i ostane.", rekao je pevač.

Bojan Marović svoj privatan život krije kao zmija noge, a razlog za to je to žto se trudi da njegovi bližnji budu van medija.

"Trudim se da budem ono što jesam. Grešim kao i svi ljudi, volim i plačem, kao i svi ljudi, ali trudim se da svi moji budu van svega i sutra kad budem otac, moje dete će biti izolirano od svega! Imaće život i školu kao i sva druga deca, nikakve privatne i druge stvari. Vaspitanje je najvažnija stvar. I patriotizam u 21 veku."

Podsetimo, on je nedavno izjavio da zeli porodicu, pa je sada progovorio o svadbi.

"Biću sjajan tata, i još bolji muž! Šta više mogu od toga?! Jedna i vredna za život i novo svitanje... I novu muziku!", rekao je Marović.

