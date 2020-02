BILA JE NAJVEĆIH ZVEZDA JU ESTRADE! Uz njen GLAS ljudi su sekli glave i vadili oči, a TUGU je utapala u ALKOHOLU!

Legenda narodne muzika Vida Pavlović bila je jedna od najvećih zvezda domaće estrade sedamdesetih i osamdesetih godina, i dok je nizala poslovne uspehe, njen privatni život bio je tužna priča.

Držala je kafanu u koju su svraćali i ljudi iz samog vrha, ali i oni sa vrelog asfalta. Vida je svojom pesmom i bojom glasa pogađala i najtvrđa srca.

Ona je braku sa Stevom Jovanovićem bila je 27 godina. Za njega se udala sa 15 godina. Nije krila nezadovoljstvo i da je nesrećna što nema dece koju je obožavala.

Brak se raspao ali ona i Stevo su nastavili da žive pod istim krovom svako u svom delu kuće. Mama Vida, kako su je kolege zvale, odala se alkoholu poslednjih godina svog života. Imala je problema sa visokim pritiskom.

Pričalo se da je njen muž Stevo odgovoran za njenu smrt. Sahranjena je u svom rodnom Futogu. Njeni najveći hitovi su ''Teku časi bola'', ''Ostala je pesma moja'', ''Kad se ljubav u mržnju pretvori'' i mnoge druge.

Zbog Vide su sekli glave i vadili oči

U svojoj dugogodišnjoj karijeri nije doživaljvala samo ovacije, aplauze i divljenja. Bilo je i nemilih događaja koji su se duboko urezali u Vidino sećanje, a neke od njih podelila je sa javnošću.

- Ono što u filmu "Skupljači perja" radi Beli Bora, to je dečija igra u odnosu na ono što sam ja videla. Dok sam na nekom slavlju pevala "Dema miro" ("Tatino devojče"), mladić je flašom sebi izvadio oko. Strašno je to bilo. Kad bi se tekst prevodio s romskog, zvučio bi smešno, zapravo, romske pesme se ne mogu prevoditi. Ko razume, zna da je to sama emocija, čisto osećanje. Znate, svašta sam videla, iseku glavu. Kažem čoveku: Neću da ti pevam više, beži! On sav u krvi. Pa, rekoh, šta je to u mom glasu da se ljudi ubijaju! Znate kako je izgledao moj boravak u Beču: slećem avionom, nemam vremena da se presvučem jer me ispred lokala u kome pevam čeka masa ljudi. A koliko god je sala u kojoj pevam velika, toliko je u njoj cveća. Kad uzmem mikrofon, to je padanje, plakanje, kuknjava - prisećala se Pavlovićeva.

