BRAK JE MRTVO SLOVO NA PAPIRU! Dragan Marinković Maca bez dlake na jeziku: Tek OVO znači da se neko bavi tobom!

Dragan Marinković Maca smatra da ljubav "nije poker pa da odigramo na blef", te da brak ne znači ništa osim ako se ljudi ne vole, ne poštuju ili ne poklanjaju jedno drugome pažnju.

On misli da ništa ne bi trebalo da se podrazumeva, te da istinski treba raditi na odnosima.

"Brak kao institucija, kao pojava u našem društvu, brak je mrtvo slovo na papiru. Mislim da je veza ili jesmo, ili nismo. Možemo ga potpisati i ne moramo. Dovoljno je da smo zajedno, a ne samo da je ekonomska zajednica ono što nas drži zajedno. Pažnja, ljubav, razumevanje i da se stvari ne smeju podrazumevati. Kad se stvari podrazumevaju, onda ne valja. Kao normalno je da ja njemu ovo, on meni ono... nije normalno. To znači da se neko bavi tobom. A to što se on konstantno bavi time, razmišlja šta ti prija, ne prija i te neke banalne stvari, to je onda to. Ljubav nije poker pa da odigramo na blef", iskren je bio on u "Novom jutru" govoreći o partnerskim odnosima.

