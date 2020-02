LUNA ĐOGANI RASPRODAJE SVOJE STVARI JER NEMA PARA OD PEVANJA!? Odlučila se na POTEZ koji niko nije OČEKIVAO! (FOTO)

Luna Đogani je odlučila da ponovo pokrene svoje zapostavljeno zanimanje kreatorke, tako što će svaki komad, koji postavi na svoj Instagram profil, moći da se kupi.

Naime, Luna je na svom Instagram nalogu objavila fotografiju kreacije i napisala:

foto: Printscreen/Instagram

"Dragi moji, sigurna sam da niste zaboravili moju kolekciju LUNA DJO. S obzirom na to da me dosta vas pita da li još uvek negde može da se kupi ili naruči, ja sam odlucila da vas obavestim da možete da narucite svaki komad koji budem postavljala, bas ovde na mom Instagram profilu. DM. "BABY BLUE BE LOLLY", napisala je Luna.

Nekima su zarade od nastupa dovoljne da pokriju troškove života, pa ostaju pri jednom zanimanju, tj. pevanju, ali Luna možda ne zarađuje dovoljno, pa su joj potrebna dva posla.

Kurir.rs, Foto: Printskrin

