VIKI MILJKOVIĆ POKUŠALA DA OBJASNI KOLIKO VOLI ČITANJE: Toliko se ZAPETLJALA da ni sama ne zna šta je REKLA! (FOTO)

Viki Miljković je pokušala da objasnik koliko voli čitanje, ali je čitava njena izjava na kraju zvučala veoma smešno da se i sama zapetljala u onome što je pričala.

"Volim da čitam knjige, a najviše mi se dopadaju one sa akcionim sadržajem. Poslednje što sam pročitala je "Digitalna tvrđava". To je jako zanimljiva knjiga. U njoj se radi o svemu i svačemu, a umešana je i policija. Inače, to je knjiga za koju moraš malo više da uključiš mozak. Treba da je čitaš sam i da se isključiš iz svega da bi je shvatio. Ovo je definitivno jedna od boljih knjiga koju sam pročitala u životu.", rekla je Viki Miljković.

