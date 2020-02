ŠABAN JE ZA NJEGA IMAO JEDNU MOLBU: Kompozitor Demir priznaje šta mu je Šaulić tražio i kako su se provodili na SPLAVU!

Kompozitor Demir Rama priznao je da je upoznao Šabana Šaulića kada je imao 25 godina, a da je jedna od stvari koja ga je činila posebnim jeste to što je pažljivo birao koje i kakve će pesme snimati.

"Bio je rigorozan po tom pitanju i zato i jeste Šaulić. Mislim da će se u narednim decenijama meriti vreme pre i posle Šaulića, jer narodna muzika nema više taj isti sjaj, kao što je imala dok je on bio tu. Naravno, ostavio je veliki trag i uvek će biti tu sa nama", kaže kompozitor.

On se prisetio i jedne noći koju je proveo s pokojnim "kraljem narodne muzike", kako ga zovu poštovaoci njegove muzike.

"Doživeo sam sa njim jednu noć na jednom splavu, gde smo ostali do sedam ujutro... On je doveo jednog harmonikaša Ratka, pevao mi je tu noć neke pesme koje nikad nigde nisam čuo, niti ih je on snimio. To su bile stare sevdalinke, to je za mene bio najveći muzički poklon koji sam ja doživeo", izjavio je Demir u "24 časa".

Rama otkriva i da ga je Šaban neposredno pred smrt zamolio da mu napiše nekoliko pesama koje, nažalost, nikada nije stigao da snimi.

"Desilo se to što se desilo i nisam imao priliku da to završim... Pesme su ostale u fioci i to neće niko da dira", kaže on.

