EMINA JAHOVIĆ JE ZBOG OVOGA IMALA I ZDRAVSTVENE PROBLEME: Nikada neću ODUSTATI, to je moj ventil!

Emina Jahović priznala je da obožava sport i vežbanje, kao i da je zbog toga imala zdravstvenih problema.

"Dok sam bila sa Mustafom (prim.aut. Sandalom, prvim suprugom) mi smo stalno trenirali. Ja sam čak počela da treniram 20 dana posle carskog reza", priznala je Jahovićeva za "Exkluziv TV Prva" i dodala:

"Zbog toga sam čak imala i komplikacije vezane za trbušne mišiće. Međutim, nikad nisam odustala od vežbanja jer je to moj ventil. To je nešto što volim."

O ljubavi Emina nije htela mnogo da govori, pa je ostala misteriozna.

"Nisam u korektnom odnosu sa svim bivšim partnerima. Otac moje dece je, na primer, jako bitan za mene. Mustafa mi je jako dobar prijatelj. I dan danas me podržava. Mi moramo da ostanemo u dobrim odnosima zbog dece. Moj Jaman je jako zrelo dete i on nam nikad ne da da se svađamo ili prepiremo na bilo koji način. Nikad to nismo ni radili, doduše. Naš razvod je bio poprilično jednostavan jer se ljubav ugasila, pa niko nikog nije prevario, pa samim tim niko nije mnogo patio. Zato smo verovatno i ostali u ovako dobrim odnosima. Sa druge strane, ljubav je nešto što nam svima treba, pa i meni, ali jednostavno nemam vremena, ne samo za ljubav nego bukvalno za obrok. Obaveze oko linije šminke su mi oduzele toliko vremena i energije da mi teško padaju scena i pisanje pesama, ali valjda je to normalno u ovom periodu", kazala je pevačica.

