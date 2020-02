RODITELJI MI NISU DOŠLI NA VENČANJE! Dragane Mirković PRVI PUT progovorila o BOLNOJ temi, samo im je jednu FOTKU dala

Dragana Mirković za Tonija se udala 2000. godine, a presretni mladenci na veliki dan nisu skidali osmijehe sa lica. Ipak, kako je folkerka istakla, nedostajala joj je porodica.

"Kada se saznalo, rekla sam "da, tako je" i poslala samo jednu fotografiju na kojoj smo Toni i ja. Venčali smo se u opštini, bilo je to skromno slavlje. Bilo je vreme sankcija, niko od moje familije nije mogao da dođe, jer nisu mogli da dobiju vizu. Pošto je Toni austrijski državljanin od rođenja, prosto nisam mogla to dok se ne udam i dok se naša zajednica papirološki ne sprovede do kraja. Prosto nisam imala mogućnosti da svojoj porodici, tati, mami, sestri, napravim vizu. I zbog toga smo imali malo gostiju", rekla je Dragana nedavno.

"Čak ni Tonijeva familija nije sva mogla da dođe, jer i on ih ima mnogo. Tako da je nas dvadesetak bilo, ali bez obzira na to što su mi nedostajali, ipak je to bilo za mene najljepše i najromantičnije venčanje, jer ja sam jednostavno toliko iskreno volela i jednostavno bila srećna i to mi je u tom momenatu bilo dovoljno", otkrila je ona nedavno.

foto: Damir Dervišagić

