DARA BUBAMARA RAZBESNELA PUTNIKE: Let KASNIO zbog njene KUPOVINE NAOČARA! A njena reakcija će sve ŠOKIRATI

Dari Bubamari malo je falilo da se ne ukrca na avion za Beograd i nakon nastupa ostane u Cirihu, i to zbog šopinga.

Naime, Dara je pred let za Beograd rešila da se počasti, te je u fri-šopu pazarila novi par „versače“ naočara. Ali u tome ne bi bilo ništa čudno da pevačica zbog toga umalo nije zakasnila na avion i naterala ostale putnike da je čekaju!

foto: Damir Dervišagić

"Dara se šetala po radnjama na aerodromu u nameri da ubije vreme do poletanja aviona. Ali, kako to obično biva, brzo se zanela i zaboravila gde je"; priča izvor koji se našao u istom avionu kao i pevačica.

"Prvo je obišla sve radnje sa kozmetikom, a potom se prebacila na one s naočarima. Dugo se zadržala u „Versaće“ radnji i u njoj je probala skoro svaki par naočara. A i kada je našla ono što joj odgovara, Dara je samo nastavila da šopinguje, iako su u tom trenutku počeli da pozivaju putnike za njen let" priča naš izvor i objašnjava da se pevačica na to nije obazirala.

"Kada su se svi putnici ukrcali, od nje nije bilo ni traga ni glasa. U jednom trenutku putnici su počeli da se bune i baš kada je situacija pretila da postanje neprijatna, Dara je ušla u avion. Poslednja se ukrcala na let! Uletela je zadihana sa nekoliko kesa u ruci, jedva je stigla da plati sve što je pokupovala i nije se obazirala na to što je kasnila, niti što je ostale putnike naterala da je čekaju", rekao je naš izvor.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs / Alo, Foto: Damir Dervišagić

Kurir