DETALJ IZ ŽIVOTA IVE ŠTRLJIĆ KOJI NISTE ZNALI: Glumica priznala za šta ima pravi talenat, a možda će ga svi videti!

Iva Štrljić osim što je talentovana za glumu, može da se pohvali i kulinarskim umećem.

Glumica ipak ne želi da mnogo vremena provede u kuhinji.

"Ja jako dobro kuvam i volim da kuvam. Čak sama smišljam neke svoje recepte. Imam svoju zbirku recepata koju ja u šali zovem “stani-pani kuvar”, možda ću to jednom i izdati. To su recepti za ljude koji nemaju mnogo vremena, koji ne mogu da se posvete kuhinji. To je sve ono što je jednostavno, što se brzo i lako priprema, ali je veoma ukusno", otkrila je Iva.

