MILICA PAVLOVIĆ: Uživam da zavodim i znam granicu do koje ću ići

Dok uživa u prvim pohvalama publike nakon što je pre nekoliko dana nova pesma „Status quo“ postavljena na njen oficijalni Jutjub kanal, Milica Pavlović odgovara na pitanja o tome šta u ovom trenutku najbolje otkriva njenu poslovnu ambiciju, ali i intimu.

Pesma ne liči ni na jednu tvoju prethodnu?

- Drugačija je i od svega što se trenutno plasira kod nas. Senzualna je, prožeta suptilnom dozom erotike i upakovana u moderan aranžman.

Kada si je prvi put čula, rekla si da bi se uz nju ljubila.

-Sigurna sam i da ću se tek ljubiti! Zato sam je i snimila (smeh).

foto: Stefan Stojanov/Luka Bošković

Novi spot je pun erotike. Zašto je ona toliko povezana s muzikom koju izvodiš?

- To su suštinski povezane stvari. Naučila sam da uživam u muzici i svemu što ona kao umetnost nosi sa sobom. Svaki moj nastup je na neki način flert s publikom i gledajući kroz tu prizmu, ja zapravo uživam da zavodim muzikom.

Gde je granica između erotičnosti i vulgarnosti?

- Imam sreću da me publika nikada nije doživljavala vulgarnom. Čak i u najsmelijim izdanjima nisam bila shvaćena na pogrešan način. Žene su rođene da zavode, a na svakoj od nas je da izabere meru i granicu do koje će ići. Seksepil može da izazove i crna rolka koja ništa ne otkriva, ali takođe ona može da bude i vulgarna. Sve je do žene i načina na koji emituje svoju energiju.

Važiš za perfekcionistu. Da li ti to pomaže ili otežava u poslu?

- Ne znam da li je to težnja ka perfekciji, odgovornost koju od prvog dana imam i osećam prema svom poslu i publici ili neotuđivi deo moje ličnosti i karaktera. Ali takva sam. Sama sebi iznova postavljam nove ciljeve i trudim se da svakim sledećim nadmašim prethodni. Često je teško jer imam utisak da se od mene uvek očekuje još više, bolje, jače... Publiku sam svesno navikla na visoke standarde i ne žalim što je tako.

Nedavno se spekulisalo da si stavila silikone u grudi. Jesi li zaista bila kod plastičnog hirurga ili je reč o nekom triku?

- Zagovornik sam prirodne lepote i zaista bih slagala kada bih rekla da ne vodim računa o sebi i svom izgledu. Trudim se da se zdravo hranim, redovno treniram i negujem se. Smatram da je lepota žene odraz njenog unutrašnjeg zadovoljstva sobom i verujem da svaka od nas u sebi može pronaći ono najlepše samo ako to zaista i istinski želi. Još uvek godine rade za mene i nisam imala potrebu da posećujem plastične hirurge. Smatram da žena treba da koriguje sve što joj smeta i stvara joj nesigurnost, ali bih kao prijateljski savet pod obaveznim preporučila konsultaciju i razgovor s psihologom jer je često nesigurnost uzrok raznih faktora koji nas okružuju.

Zašto si tajanstvena kada je reč o ljubavnom životu?

- Na početku karijere odlučila sam da za mene govore moj rad i moje pesme. Nikada nisam dozvoljavala da moj privatan život bude tema tabloida. Nisam skandalozna ličnost. Kao i svaka devojka, imala sam emotivne uspone i padove, ali sam uvek uspevala da pronađem u sebi snagu koja me je uvek vraćala na pravi put.

Konačno si se skućila, i to u komšiluku brojnih poznatih. Viđaš li Novka Đokovića, koji ti je komšija?

- Čula sam da i Novak ima stan u mom naselju i šta drugo da kažem, osim da mi je drago ako je to istina. O njemu, njegovim ljudskim kvalitetima i uspesima zaista je suvišno govoriti.

foto: Damir Dervišagić

Da li kafenišeš sa Milicom Todorović ili Sašom Kovačevićem?

- Zbog obaveza i čestih putovanja nisam u prilici da se družim i viđam s kolegama - komšijama, ali svakako da se obradujem kada se vidimo i volim da neobavezno proćaskamo.

Kako reaguješ na prozivke i komentare kolega? Još se pamti ona kada je Keba rekao da od tebe nikada neće biti zvezda.

- Svako govori o sebi. Vaspitana sam tako da ne pričam ako nemam nešto lepo da kažem i da prećutim ako smatram da ću nekoga povrediti time što kažem. Ne zameram kolegama koje nisu bile blagonaklone ka meni. Dali su mi podstrek da radim više, brže i kvalitetnije. Ipak sam ja dupla Lavica.

Ima li uopšte prijateljstva na estradi?

-Verujem u dobre ljude. Nevezano za profesiju, boju kože, seksualnu orijentaciju. Prijateljstvo je za mene teška reč. Teško stičem poverenje i treba mnogo godina i različitih situacija da prođem s nekim da bih nekoga nazvala prijateljem. Naravno da ima kolega koji su mi dragi i koje neizmerno cenim i poštujem, ali se trudim da svoju oazu mira gradim daleko od estrade.

Kurir.rs/ Ljiljana Stanišić Foto: Stefan Stojanov/Luka Bošković

foto: AMG

Kurir