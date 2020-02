BLAMČINA U EMISIJI UŽIVO! Nikolija nije znala odgovor koji znaju deca i od 5 GODINA!

Pevačica Nikolija Jovanović, ćerka Vesna Zmijanac, pošteno se obrukala kada je dala pogrešan odgovor na pitanja koje zna svaki petogodišnjak.

Naime, jutjuber Čoda postavljao je pevačici najlakše pitanje koje je imao:

"Za Nikoliju je ovo lako: "Šta je teže - kilo perja ili kilo kamenja", pitao je jutjuber. Umesto da Nikolija ko iz topa da tačan odgovori, ona se skroz zbunila. Čoda je čak i provocirao tražeći od publike da ne dobacuje.

"Pa mislim kamenje, ali mislim da sam pogrešila", odgovorila je Nikolija u Amidži šou.

Sa druge strane, Milica Pavlović je bez mnogo razmiljanja dala tačan odgovor na veoma zamršeno i teže pitanje.

"Otac i sin lete avionom. Avion padne i otac mrtav na mestu, ko plačinka, nema ga. Sin jedva preživeo i mora da ide u bolnicu da ide na operaciju. Dolazi hirurg i kaže: Ne mogu da operišem ovo dete, to je moj sin! Kako je to moguće?", pitao je Čoda, a Milici nije dugo trebalo da da odgovor i to tačan: Pa majka.

