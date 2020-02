RAT HIT TVITA I UTISKA! MITROVIĆ ODBRUSIO BEĆKOVIĆEVOJ: Da sam na Oljinom mestu sam bih sebe jurio motkom po gradu!

Nakon što je Olja Bećković podnela tužbu protiv koautora emisije "Hit tvit" , vlasnik Željko Mitrović rekao je da je potpuno razume i da je i on na njenom mestu sam bi sebe jurio motkom po Beogradu, aludirajući na to da je gledanost njene autorske emisija Utisak nedelje doživela potpuni krah. On je izrazio spremnost da joj kako je naveo, pozitivnim savetima popravim onaj ćumez za dž

"I ja da sam na Oljinom mestu i da sam poražen sa više od 5 puta u broju gledalaca, ne samo da bih tužio sebe, već bih i sam sebe jurio motkom po gradu! Što se tiče mog autorskog koncepta Hit Tvita, on je potpuno različit od Utiska nedelje i predstavlja, pre svega, sagledavanje objava na društvenim mrežama iz prethodne nedelje! Ako Olji fali svežih ideja kako bi izašla iz kamenog doba, neka mi se slobodno javi, ja sam spreman da joj pozitivnim savetima popravim onaj ćumez za dž!", rekao je Mitrović

Podsetimo, Olja Bećković tužila je koautore emisije "Hit tvit" koja se emituje na televiziji Pink kako bi se utvrdilo da li je povređeno njeno autorsko pravo, a prvo ročište po tužbi biće održano sutra u Višem sudu, izjavio je advokat Olje Bećković Goran Draganić.

Bećković je tužila televiziju Pink, Željka Mitrovića, Vericu Bradić i Gorana Gmitrića, a Viši sud bi trebalo da u parničnom postupku utvrdi da li su koautori emisije "Hit tvit" izvršili preuzimanje originalne idejne koncepcije i bitnih segmenata emisije Utisak nedelje te da li je na taj način došlo do povrede autorskog prava autorke Olje Bećković.

