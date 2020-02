SAJAMSKA AKCIJA U TRAVELLAND-U : GRČKA KOLIMA I DALJE OD HALKIDIKIJA

Iskoristite sajamske dane i rezervišite sebi u „Travelland“-u letovanje iz snova po odličnim cenama.

U mirnom prirodnom okruženju mesta Kamena Vourla smešten je prelepi Mitsis Gallini Wellness Spa & Resort 5*, a privatna hotelska plaža nalazi se prekoputa. Hotel svojim gostima nudi raznovrsne sadržaje, poput teretane, TV sale, više bazena, igrališta, nekoliko barova i restorana. Wellness & Spa centar raspolaže bazenom sa morskom, kao i bazenom sa termalnom vodom i đakuzijem, saunom, solarijumom, hamamom, masažama i raznim tretmanima lepote. Dnevna i večernja animacija tu su kao garant dobre zabave. Iskoristite neverovatni sajamski popust do 50%!

foto: Promo

Hotel Porto Rio 4* smešten je na posedu površine 35.000 m², punom zelenila koje doprinosi maksimalno opuštajućem odmoru. U restoranu Thalassa, sa čije verande se pruža divan pogled, služe se ukusni obroci, a gosti takođe mogu uživati i u a la carte restoranu, glavnom baru, snek baru ili baru kraj bazena. Pored velikog otvorenog bazena, na raspolaganju je i bazen za decu i dečje igralište, teniski teren, spa i velnes centar. Za ovaj hotel aktuelan je popust do 21%!

foto: Promo

U tradicionalnom ribarskom mestu, ušuškanom u slikovitom zalivu Porto Heli nalazi se Aks Porto Heli 4*. Iz elegantno uređenih soba pruža se očaravajući pogled na more i uređene vrtove, kao i na ostrvo Spetses. Hotel poseduje restorane u kojima možete probati brojna mediteranska i internacionalna jela, zatim: barove, veliki bazen, kompletno opremljenu teretanu, ronilački centar i teren za odbojku na pesku. Igraonica sa stolovima za bilijar i TV-om je takođe na raspolaganju. Aktuelan je sajamski popust do 23%!

foto: Promo

Smešten u Maroniji kod grada Komotini, hotel FilosXenia Ismaros 4* gleda na padine planine Ismaros i na Trakijsko more. Svojim gostima nudi razne pogodnosti, kao što su: bazen i bar kraj bazena, teretana, sauna, restoran, bazen i parking. Sobe su opremljene klima-uređajem, mini-barom, TV-om sa satelitskim kanalima, fenom za kosu, priborom za peglanje (na zahtev) i toaletnim priborom. Sedam noći za dvoje odraslih i dete možete rezervisati po ceni već od 368€!

foto: Promo

Hotel Aqua Mare Resort 3+* se nalazi na privatnoj plaži u mestu Melisi, u jednom od najlepših područja Korinta. Sobe hotela su prostrane, sa predivnim pogledom na more i planine. Na terasi hotela se možete sunčati i uživati uz besplatan engleski doručak, u večernjim satima se možete opustiti u baru na plaži, a za odličan provod i ples do kasno u noć tu je noćni klub. Za ovaj hotel obezbeđen je sajamski popust do 23%!

foto: Promo

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/. Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

foto: Promo

