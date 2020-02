LUNU NIKAD NEĆU DA JOJ OPROSTIM! Šok intervju Sanje Stanković: Osećam se kao da sam UMRLA!

Jovana Tomić Matora ne prestaje da plače za devojkom, Sanjom Stanković. Naime, od proslave Nove godine njihov odnos na ozbiljnom je testu, zbog poklona koji je Matora uručila Luni Đogani, s kojom kao par nisu u dobrim odnosima.

Svesna toga kakvu je grešku napravila, Jovana ne propušta priliku da pokaže koliko se kaje i koliko joj je žao, međutim, Sanja joj "Lunu neće oprostiti", iako ističe da je zapravo nije ostavila. Ona je objasnila i kako joj je poklon za Dan zaljubljenih ipak poslala, te da se zbog Jovaninog tugovanja oseća kao da je umrla.

"E, osećam se kao da sam umrla! Ona tamo tuguje kao da mene nema! Svašta nešto se piše, a generalno ja se do sada nisam ni oglašavala. Smatram da je živa reč mnogo bolja od pisane. Poklon za Dan zaljubljenih sam ja lično odnela u Šimanovce, međutim , produkcija nije nikome unela poklone, znači ne samo moje! Bilo je baš dosta poklona u produkciji. Mnogo mi je žao zbog toga, jer znam koliko to njoj znači i baš sam videla koliko se rastužila i počela da plače i baš mi je bilo krivo, jer mislim da je zaslužila bar da dobije taj poklon, jer je ona jedina unutra koja ima toliko dugu vezu... preko dve godine", počela je Sanja.

Da li možeš da otkriješ šta si joj poklonila za taj dan?

"Donela sam torticu u obliku srca sa puno jagodica, čokoladica i tako nešto i odnela sam joj parfem koji je tražila dugo i koji voli, ali, eto, ništa nisu uneli."

Šta se dešava napolju, da li si izašla iz stana kako prenose mediji i da li zaista imaš novog dečka, pričalo se da si viđena sa bivšim dečkom?

"Mediji nisu lepo preneli što se tiče stana! Ja sam rekla da neću ići u njen stan koji je ona kupila, jer je gotova izgradnja pre mesec dana, nego ću ostati u ovom stanu gde sam bila i do sada, to su mediji loše preneli. Taj stan treba da se i opremi i svašta nešto, to je njen stan, pa neka ga ona opremi kako ona želi. A što se tiče dečka, nemam ga stvarno! Mislim da Jovana ne zaslužuje to da joj uradim, bez obzira šta se desilo između nas dve. Ona stvarno ne zaslužuje da joj ja bilo šta ružno napravim! Taj dečko sa kojim sam uslikana jeste moj bivši dečko, ali nismo se mi pomirili, taj dečko ima devojku, mislim da će se uskoro i oženiti i stvarno je ružno, mogli su bar facu da mu sakriju, jer dečko ne želi da bude deo javnog sveta i mislim da to nije fer prema njemu. Znam da će Jovani smetati što sam se videla sa njim, ali mi je bila potrebna neka pomoć i njemu sam se obratila, jer sam znala da može da mi pomogne", ispričala je Sanja.

Kako kometarišeš poklon koji je dobila Luna od Matore, digla se velika prašina oko toga, pa se šuškalo da si upravo zbog toga i raskinula sa Jovanom?

"Nisam ljuta, razočarana sam! Nisam joj to oprostila i neću joj to oprostiti! Razlog je taj što, prošle godine kada smo bile u 'Zadruzi', napravila je glupost sa Lunom, tada sam joj oprostila i tada je ona meni rekla: 'Ako budem napravila slično nešto, ti mene ostavi!' Nisam je ostavila, ali nisam joj oprostila to sa narukvicom i opet napominjem... Luna tu ništa nije kriva devojka! Ona može da radi šta god hoće, ali sam Jovanin postupak je mene povredio i razočarao."

Da li planiraš da joj oprostiš?

"Pa Lunu ne! (smeh)"

Da li planiraš da je ostaviš?

"Pa da li sam je ostavila?" kroz osmeh je odgovorila.

Međutim, na pitanje da li će se i ona pridružiti ekipi zadrugara - brzo je rekla da se to neće dogoditi.

"Ne! Stvarno ne! Ne želim da rijaliti bude moj posao, želim nekim drugim stvarima da se posvetim, počela sam da radim haljine, radim na muzici . Mislim da je Zadruga bila samo odskočna daska u mom životu. Možda nekada u budućem životu uđem u neki rijaliti, jer 'nikad ne reci nikad' ali sada u ovu sezonu, ne."

Upućena si da se zadrugari spremaju za "Zadrugoviziju", pa je tim povodom produkcija pustila tvoj spot i pesmu u Beloj kući, a Matora je plakala kao kiša kada te je ugledala na ekranu. Kako komentarišeš to i generalno njeno učešće, je l' je gledaš?

"Gledam, pratim! Mada se mnogo više nerviram kada baš redovno gledam, jer vidim neke stvari koje me strašno nerviraju... a što se tiče mog spota, pa tu se vidi koliko ona mene stvarno voli i koliko ja njoj stvarno nedostajem. Njene suze su sve rekle... bez obzira na gluposti koje je napravila. Znala je ona da će biti teško, ja sam njoj rekla da ne treba da plače i da se sekira i da razmišlja o glupostima, jer time ona samu sebe ubija. Ona je sama sebi problem. Mene to strašno nervira. Niti sam se udala, niti imam dečka, sve je super, nisam je ostavila, a ona sama sebi pravi problem", zaključila je Sanja i rekla da ne postoji cena koju bi joj produkcija mogla da je privoli, jer je svesna da ne bi izdržala.

