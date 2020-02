KOJIĆI POSTE 40 DANA I JEDU SVETO GROŽĐE: Seve i Igor bore se za dete pomoću svete loze s Hilandara!

Severina i Igor Kojić silno žele da se ostvare u najvažnijoj životnoj ulozi, pa su odlučili da se okrenu veri i molitvi.

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, bračni par je postupio po tzv. hilandarskom postu, a uzeli su i plodove svete loze sa Atosa. Prema predanju, u jedno sledovanje spadaju tri zrna grozda i jedno parče orezane loze, koje se stavlja u litar osveštane vode, koju oba supružnika piju pre svakog jela 40 dana, a potom suprug uzima jedno zrno, a supruga preostala dva. Zatim se prvobitna količina vode stalno dopunjuje. Za to vreme jede se samo posna hrana.

Molitva

Hilandarski post se inače smatra najtežim. On treba da pada van uobičajenih godišnjih postova. Posti se strogo, na vodi, osim ako zdravlje supružnika to ne dopušta, a to onda razrešava duhovnik ili islednik. Subotom, nedeljom i praznicima posti se na ulju. Pre posta, supružnicima se čitaju molitve za dobijanje poroda. Severini i Igoru je to učinio njihov duhovnik. Istovremeno, za supružnike se moli i hilandarsko bratstvo. Severina i Igor već dugo pokušavaju da dobiju dete, pa su išli i na vantelesnu oplodnju, ali je pevačica, nažalost, izgubila plod. Nekoliko njihovih prijatelja koji su bili u istoj situaciji su im preporučili da posete Svetu goru i zatraže blagoslov za dobijanje potomstva.

Saveti

Oni su se potom posavetovali sa svojim duhovnikom, koji im je objasnio moć čudotvornog grožđa loze Svetog Simeona. Naglasio im je da se začeće i rađanje dece izmoljene na ovaj način najčešće zbiva uprkos drugim pokazateljima i da će im se desiti porod ukoliko silno u to veruju. Pozvali smo Kojićevu, ali ona se nije javila do zaključenja broja.

O lozi Svetog Simeona Izrasla pre 800 godina Loza Svetog Simeona izrasla je, prema predanju, pre 800 godina na mestu na kome se nalazio grob Stefana Nemanje - Svetog Simeona, čije su mošti 1207. godine prenete u manastir Studenica. Manastirska arhiva prepuna je svedočenja i zahvalnica ljudi koji su imali probleme s neplodnošću i potom dobili potomke. Loza je iznikla na južnoj strani Saborne crkve Hilandara i zaštićena je pletenom žicom, a podignut je i drveni venjak na kojem se raširio zeleni grm pun grozdova. - Nije važno koliko je ta loza zaista stara, ali začuđuje da toliko obilat rod daju samo dva izdanka, koja su raspuknuta. Puzavica sa čudotvornim plodom izlazi iz zida crkve. Svaki njen satruli list se skuplja u spremištu, iza vratanaca, pod sarkofagom kojim je zaštićena. Svako zrno ploda je relikvija - rekao je svojevremeno jedan monah za medije.

Želi devojčicu Ćerki bih dala ime Koko Od ljudi iz bliskog okruženja pevačice i njenog supruga saznali smo da oboje žele ćerku, a verovanje je da ko se moli na Hilandaru uglavnom dobije žensko dete. Ako se to dogodi, Severini će se ispuniti dugogodišnja želja da postane majka devojčice. - Volela bih da rodim ćerku da mogu da od nje napravim princezu. Dala bih joj ime Koko - rekla je pevačica u jednom intervjuu.

Glumci postali roditelji bliznakinja I Sloboda i Vojin uzeli lozu sa Svete gore Porodični prijatelj Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića pre nekoliko godina otkrio je da su i njih dvoje dobili bliznakinje pomoću svete loze sa Hilandara, a da im je to doneo kolega Ivan Bosiljčić. - Naša poznata glumica Sloboda Mićalović dobila je bliznakinje pomoću čudotvorne loze sa Hilandara. Pričala mi je to Sloboda, koja je takođe prijatelj manastira. Njoj je lozu doneo kolega Ivan Bosiljčić, preko svojih prijatelja, jer Vojin i ona četiri i po godine nisu mogli da imaju decu. Zahvaljujući lozi, oni su dobili bliznakinje Veru i Milu - otkrio je on tada.

