PRIJATELJ IZ ŠVAJCARSKE DAJE BUBREG LAZIĆU?! Darkovi najbliži zabrinuti, a evo šta mu SLEDI!

Darko Lazić odlagao je operaciju bubrega koji gotovo da ne radi, a navodno je došao trenutak da taj problem reši.

Naime, pevaču treba truda i vremena da povrati funkcije organa, ali se navodno ne pridržava terapije i ne posećuje redovno lekare.

"Baš sada kada je bio na operaciji smanjenja želuca, doktori su konstatovali da mu je bubreg znatno oštećen i da nema ni deset posto normalne funkcije pa su rekli da bi trebalo što pre da se operiše" kaže izvor za "Svet" i dodaje:

"Jedini problem je što lekari nisu sigurni da bi Darkov organizam mogao da funcioniše normalno sa samo jednim bubregom i zato su mu predložili transplataciju. Iako u početku nije hteo da se pomiri sa tom činjenicom, na kraju je odlučio da pronađe tim lekara i stručnjaka koji bi mu uradili presađivanje. Još uvek se ne zna datum operacije, ali je odlučio da to bude u Italiji u istoj opersan. Iako je to veoma skupa intervencija, Darkov prijatelj iz Švajcarske ponudio se da plati sve troškove lečenja i novog organa tako da je porodica oslobođena brige da donira bubreg Darku. Naravno, svi su srećni zbog toga iako brinu kako će sve to proći i koliko će se čekati da se pravi bubreg pojavi."

