BLOKIRAO ME JE, A ZNAMO SE 40 GODINA! Nada Topčagić van sebe od šoka: Ne znam šta se desilo i to me jako POGAĐA!

Nada Topčagić požalila se javno na Gorana Stojićevića Karamelu gostujući u jednoj emisiji. Naime, ona ga poznaje već 40 godina, a kako kaže - totalno ju je blokirao. Ovaj njegov potez nju je veoma pogodio.

"Ja sam stalno nailazila na neki zid. Ja sam se sinoć do 3, 4 ujutru borila sa Instagramom... Ne znam. Javili su mi da me je neko napao. Ko me je napao u 3 sata?! Onda pogledam, zašto bi to Karamela uradio? Ja ga poznajem, ne znam šta se desilo. Jako me pogađaju neke stvari. Mnogo me pogađa nepravda, nemoj me mučiti... Ne znam šta je bilo sa Karamelom, 40 godina se poznajemo, a on me totalno blokirao", ispričala je vidno uznemirena Nada u "Premijeri - Vikend specijalu".

