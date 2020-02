MATEJINA DRUGARICA JE SIGURNA! Evo kada će zadrugar da OSTAVI TARU i zašto: A ona i ne zna koliki je to PROBLEM!

Izvesna Kristina, drugarica Mateje Matijevića, oglasila se pa otkrila da će zadrugar zasigurno ostaviti devojku Taru ukoliko njeni verbalni ispadi prerastu u fizičko obračunavanje tokom svađa i rasprava. Navodno, njih dvoje bi mnogo bolje funkcionisali napolju, jer ne bi bili toliko upućeni jedno na drugo koliko su tokom boravka u rijalitiju.

"Ukoliko se desi da Tara u tim svađama krene da ga gura i slično, mislim da će je Mateja tada definitivno ostaviti. On je takav tip momka koji ne voli agresivne devojke, preko toga sigurno neće preći. Ukoliko se to ne desi, oni će se razdvojiti samo ukoliko neko od njih prvi bude izbačen iz 'Zadruge'. Volela bih da se njihova veza nastavi i napolju. Mislim da će van rijalitija bolje funkcionisati, jer će moći da se odvoje jedno od drugog", smatra Kristina.

Mnogi se pitaju zašto Mateja Tari konstantno prelazi preko raznih njenih ispada, a njegova drugarica ima jednostavan odgovor na to pitanje.

"Zato što je mnogo zaljubljen. Da nije, ne bi to tolerisao, jer on generalno ne voli kada se devojke ponašaju tako kao Tara", kaže ona i dodaje da je za nju i Matejine poznanike bilo čudno kada je uplovio u vezu sa Tarom.

"Bili smo iznenađeni kada se smuvao sa Tarom, jer ona nije njegov tip devojke. On je uvek bio sa devojkama koje su fine, mirne, koje se ne svađaju, ne psuju... Mislim da se odlučio da krene u vezu sa Tarom jer je ona pametna, inteligentna, elokventna, voli da se druži sa njom, a i tamo je ograničen prostor na duže vreme, pa je lakše biti sa nekim, nego prolaziti sam kroz sve što nosi rijaliti. Smatram i da je Tara dobra devojka, a da je ponekad agresivna, jer su je neke stvari kroz koje je prošla naterale na to", objašnjava Matejina drugarica.

Na portalima često možemo da vidimo vrele akcije Tare i Mateje, a Kristina ih ne osuđuje zbog toga.

"S obzirom na to da su u emotivnoj vezi i da se zaljubljeni, razumem da imaju potrebu da imaju intimne odnose, pogotovo kada to rade u tuš kabini gde se ništa ne vidi. Kada su dvoje u vezi, to mi je okej, dok recimo ono što rade Nataša Radan i Filip mi je fuj, jer je to šema. Mateji svakako to ne može da naškodi, dok je za Taru malo bezveze, jer je žensko, a svi ti snimci će ostati na internetu", ističe ona.

Sa Matijinim roditeljima nije u kontaktu, ali misli da njegovu vezu sa Tarom i te kako podržavaju.

"Nisam u kontaktu sa Matejinim roditeljima, pa ne znam kakvo mišljenje imaju o Tari, ali sudeći po tome kako su se ponašali prem njoj kada su posetili Mateju za Novu godinu, mislim da podržavaju Matejinu vezu sa Tarom", zaključila je Kristina.

