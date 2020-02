SERGEJ TRIFUNOVIĆ PONOVO NEPRISTOJAN: Samo Nataša može da bude na kolenima

Sergej Trifunović ponovo se nakačio Nataši Bekvalac na leđa zbog koncerta koji je uspešno održala u Štark areni, pa je na svom Instagramu bio nepristojan prema njoj.

S obzirom na to da je na jednom portalu izašao tekst da ju je glumac molio na kolenima za uslugu samo dva meseca pre spektakla, a onda je pljuvao, on je na to odgovorio tako što je uvredio pevačicu.

- Dajte, molim vas, na kolenima je mogla biti samo ona - napisao je Trifunović.

(Kurir.rs / N. M. / Foto:Filip Plavčić, Tamara Trajković)

Kurir