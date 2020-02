MINA KOSTIĆ ZA KURIR ISKRENO O SVOM ŽIVOTU I KARIJERI: Lepa Brena mi je nudila pomoć, ali da joj dam 40.000 maraka

Mina Kostić je devedesetih bila u jeku popularnosti, a nakon što se pre 11 godina porodila i dobila ćerku Anastasiju, povukla se sa scene. Iako tvrdi da to nije njena krivica, priznaje da joj posvećenost porodici prija.

Nedavno je snimila baladu „Čovek moj“, a sve je iznenadilo što angažman u spotu ima njen bivši suprug Igor Kostić.

- Volim balade. Pesma mi se mnogo dopala, donekle je moja životna priča. Kad je trebalo da radim spot, Bane Opačić je kumovao toj ideji da se Igor uključi. Zadovoljna sam kako je uradio i želim mu da tako nastavi. Igor je shvatio da sam ja neko ko samo laje, ali ne ujeda, a i ja sam se promenila.

Imate dete, pomaže li ti finansijski?

- Naravno. Dođe i da mi novac na ruke ili detetu kupi šta treba. Suludo je da mi daje ne znam koje pare jer on ne radi, drugo, ima još jedno dete i ja sve razumem. Što se mene tiče, ne mora ni da daje.

Kako ti je pao vaš razvod?

- Mnogo sam to teško podnela, patila sam. Razmišljala sam da li je greška što smo se razišli, mislila sam da ćemo se pomiriti, ali nije uspelo.

Tvoj prvi suprug Tika je uzeo veći deo vaše zajedničke imovine. Da li si se ikad oporavila od toga?

- To sam zaboravila i oprostila. Sve u tom braku sam ja stekla. Niko me nije tukao po ušima da stavim sve na njegovo ime. Verovala sam ljudima. To mi je velika škola. Tada sam bila povređena i osećala se iskorišćeno. Našla sam snage da mu oprostim, molim se za njega i njegovo zdravlje.

Govorila si da si i u detinjstvu živela skromno.

- Jesam, ali sam od 16. godine zarađivala nenormalne novce. Radila sam s Bekijem Bekićem, pokojnim Janetom, da ne pričam o kriminalcima. Devedesetih sam pevala u Kaluđerici. Kada sam došla, šokirala sam se gde treba da pevam. Njiva! Tri meseca smo tu radili, to je držao pokojni Karanfil, Fuka, to je bio čovek iz podzemlja koga su svi znali. Ne postoji čovek iz sveta kriminala koji tamo nije bio. Bila sam zaštićena kao beli medved. Ko god uđe, ja počnem da pevam njegovu pesmu, a oni samo vade lovu. Radilo se od devet uveče, pa do podne.

Da li si s nekim bila u vezi?

- Nikad. Bilo je udvaranja, ali sebe ne vidim u tom životu, iako nemam ništa protiv njih.

Jesi li dobijala bračne ponude?

- Ih... (smeh). Bilo je i iz sveta politike i kolega, ali ja s njima imam bratski odnos. Svesna sam kako izgledam, ali svi me tretiraju kao druga. Kad neko nešto pokuša, zna kako će proći. Nisam bezobrazna, ali imam svoj stav, a svako ima pravo da se udvara.

Ko ti je još dolazio na nastupe?

- Uvek ću se Šabana rado sećati jer sam od njega mnogo naučila i on je uživao na svirkama kod mene. Svi su dolazili, i Željko Samardžić, Marina i Futa, Sale Popović... Kad mi neko kaže da lepo pevam, samo kažem: „Znam, hvala.“ Sećam se da je Brena, kad sam pevala u Švajcarskoj, pitala odakle sam, kažem iz Beograda, pošto su pisali da sam iz Orašja. Rekla mi je: „Donesi 40.000 maraka i ja ću da ti pomognem.“ Možda sam i mogla da ih skupim, bila sam najskuplja pevačica, ali nisam znala da ih uštedim. Ali desilo se sve kad je trebalo da se desi.

Kako si snimila prvi album?

- Jedva sam prihvatila angažman u Švajcarskoj, Šaban me je savetovao da je to super. Jedan dečko s Novog Beograda, Srđan, živeo je u Švajcarskoj i bio je kriminalac. On mi je rekao da želi da mi pomogne da snimim album. Rekoh, vidi još jedna budala. Nek mu je laka zemlja, ubili su ga. Pristanem, bio je dobar i sa Džejom, a rekla sam mu kad dođe s parama, da povede ženu da pred njom to kaže. Ceca, tako se zove, došla je, a ja sam, kad su njega ubili, njoj vratila taj novac.

Kome si sve pevala od političara, a da je ostavio dobar utisak?

- Kome nisam. Mila Đukanovića obožavam. On je gospodin i džentlmen. Ne ulazim u politiku, pevam ko god da me pozove.

Šta imaš u planu u narednom periodu?

- Volela bih da napravim koncert u Sava centru povodom 20 godina karijere. Šalim se, pa kažem da će u prvom redu biti samo moja familija i Kinezi.

Snaja joj je Kineskinja NE PLAŠIM SE KORONAVIRUSA Snaja ti je Kineskinja. Da li žive ovde? - Moj mlađi brat se oženio Kineskinjom. Oni žive ovde. Kina je uz mene (smeh). Dogovorila sam se sa snajom da idemo. Trebalo je i prošle godine, pa nisam stigla. Ne plašiš se koronavirusa? - Ne. Žao mi je ljudi i što se sve ovako dešava. Ima malo pometnje jer se ljudi plaše kad vide Kineze ovde. Oni nemaju virus. Voleli oni Kineze ili ne, ona je meni familija i ja ih obožavam. Vredni su jako.

(Kurir.rs / Nevena Mijušković / Foto:Damir Dervišagić)

Kurir