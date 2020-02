HARIS DŽINOVIĆ RAZBESNEO ŽENE: Pevač priznao šta dame rade u BRAKU, a nikako NE TREBA!

Haris Džinović je govorio o muško-ženskim odnosima iz ugla muškarca. Kao iskusan i oženjen čovek, pevač je imao nekoliko saveta za sve bračne parove i parove uopšte.

Ja mislim da žena treba da pojednostavi stvar, odnosno stanje bračno... Da im ne smetaju neke sitnice, da im ne smetaju te neke stvari koje mogu pokvariti tu vezu ili brak. Jer, nemojte se ljutiti, ali žene su specijalisti da naprave problem tamo gde ga nema. Ja mislim da od muve prave medveda, a nema smisla to raditi. To su stvari koje su kao protočni bojler, to treba da prođe malo kroz taj život, odnosno taj dan da prođe neopaženo, a ne sad da napravimo debatu, diskusiju - rekao je Haris Džinović.

Dame u studiju su negodovale zbog ovog njegovog viđenja.

"Nemojte skupljati razloge koji su mnogo kompleksniji, pa se onda istresete kroz recimo nezatvorenu pastu za zube. Rešavajte te probleme na vreme", posavetovao je sve Džinović u emisiji "Magazin IN".

