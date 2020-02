LUKA JOVIĆ ISKEŠIRAO 50.000 € ZA ROĐENDAN JEDINCA! Prija i Sloba zaduženi za urnebes, a tek da čujete šta je NA MENIJU!

Luka Jović i njegova nekadašnja partnerka Anđela Manitašević organizovali su proslavu povodom prvog rođendana njihovog sina Davida. Gala zabava je zakazana u jednom luksuznom beogradskom restoranu, a fudbaler je kompletnu organizaciju slavlja prepustio majci svog jedinca.

On je, sa druge strane, zbog obaveza prema klubu i Ligi šampiona iznajmio privatni avion da na nekoliko sati dođe u prestonicu za naslednikov divan dan.

Međutim, ovaj plan mu je na žalost, po svemu sudeći propao.

"Luka je imao problem neki... stomačni virus. Nije dobio dozvolu. Tako da David ide sutra u Španiju, pa ćemo i sutra u Španiji da napravimo isto ovako (slavlje)", rekao je ponosni deda.

Sportista nije štedeo kada je restoran u pitanju - on je platio najskuplji meni, koji iznosi 45 evra po osobi, što znači da će za iće i piće iskeširati 9.000 evra.

Što se muzičkog repertoara tiče, Luka je i tu i te kako odrešio kesu! Anđelina i njegova želja je bila da pevaju Aleksandra Prijović i Slobodan Radanović, a angažovan je i još jedan muzički par. Prema rečima našeg izvora, nije planirano da dođe Lukina devojka Sofija Milošević, kao ni Anđelin novi dečko.

Podsetimo, Luka i Anđela bili su u vezi još kao tinejdžeri, ali su dete dobili kasnije. Kada se pojavila informacija da on navodno vara majku svog sina, Anđela se oglasila.

"Luka i ja smo bili prava priča od 2014. do 2016. Tada smo se ludo voleli, ali ljubav se ugasila i razišli smo se sasvim normalno, civilizovano. Međutim, 2018. smo se sreli i proradila je strast. Zatrudnela sam neplanirano, ali kad se već desilo - oboje smo bili za to da se rodi dete. Sada imamo sina i zahvalni smo Bogu na tom daru. Međutim, mi nikad od 2016. godine nismo bili u vezi. Imamo naše dete, ali svako može da radi šta hoće. Želim mu svu sreću na svim poljima. Za njega su vrata našeg doma otvorena i u dva sata ujutru. Kad god je u Beogradu, dođe da vidi našeg sina, pažljiv je otac, dobar i to je meni najbitnije. Odemo na piće sve troje ili na ručak, večeru. A s kim se on viđa, Sofija ili neka druga, to mene stvarno ne zanima", rekla je za medije Anđela.

Pročitajte više u sutrašnjem izdanju dnevnog lista Kurir.

