TO ŠTO LUKA NIJE TU NE ZNAČI DA NEĆEMO DA SE PROVEDEMO! Pavkovićka nestrpljiva: Pevaću do ponoći! (KURIR TV)

Luka Jović i njegova nekadašnja partnerka Anđela Manitašević organizovali su proslavu povodom prvog rođendana njihovog sina Davida. Za ovu proslavu su angažovali pevačicu Ivanu Pavković koja je počastvovana što će pevati na ovom događaju.

Ivana Pavković je rekla da je počastvovana i da joj je drago što je tu.

"Hvala mu na pozivu, drago mi je što sam tu. Nije me on lično pozvao, verovatno je zvao menadžera. Meni je bitno da se svi lepo provedemo, da bude lepa atmosfera. Sloba i ja smo tu da ispunimo sve želje. To što Luka nije tu, neće umanjiti to da se lepo provedemo. Pevam do 12 sati", rekla je Ivana.

