NEODOLJIVI EVROPSKI GRADOVI NA KORAK OD VAS! OVOG MARTA EVROPSKE METROPOLE PO CENI VEĆ OD 229€!

Maštate o tome da posetite fascinantni Rim ili božanstveni Pariz? Zvuče vam primamljivo impresivna Barselona, uzbudljivi Madrid ili neodoljivi Istanbul?

Ako vam atraktivne evropske metropole zvuče privlačno onda ne smete propustiti sjajnu ,,Travellandovu’’ ponudu sa kojom ovog marta možete posetiti neke od najlepših gradova Evrope po ceni već od 229€.

Šarena Gaudijeva Barselona odavno se probudila iz zimskog sna a njene vesele ulice već lagano poprimaju ritam proleća i leta. Barselona, najveća metropola na Sredozemnom moru i prestonica Katalonije, spada u jedan od najlepših gradova Evrope. Svojim bogatim kulturnim i istorijskim nasleđem, decenijama u nazad, očarava svoje posetioce a njen šarm i energija se osećaju na svakom koraku. Ovog marta sa ,,Travellandom’’ Barselonu možete posetiti i vi. Polasci su 3. marta i 7. marta, na 5 odnosno 4 dana po cenama već od 399€.

U samom srcu Iberijskog poluostrva pozicioniran je najveći grad španske provincije Kastilje i prestonica Španije - Madrid. Živahni, očaravajući, temperamentni...Privllači turiste iz čitavog sveta svojom istorijskom i kulturnom baštinom, dobrim noćnim provodom i sjajnom gastronomskom ponudom! ,,Travelland’’ vas u Madrid vodi 4. i 8. marta kao i 11. marta i to po ceni već od 399€. Avio takse su uračunate u cenu.

Nekadašnji centar moćne Rimske imperije a današnja prestonica Italije - Rim nastao je pre 28 vekova i sa punim pravom nosi epitet ,,Večnog grada”. Jedan je od najlepših gradova na svetu a njegove znamenitosti poput Koloseuma, Fontane di Trevi, Santa Maria Mađore, Španskih stepenica, Panteona ili Rimskog Foruma će vas ostaviti bez daha! Prošetajte uskim i vijugavim ulicama Rima i osetite duh istorije, od drevnih Rimljana do kolevke svetske mode – sve na nekoliko koraka. Uverite se zašto se kaže da svi putevi vode u Rim i da ćete se sigurno vratiti u isti ukoliko bacite novčić u nestvarnu Fontanu di Trevi. Turistička agencija ,,Travelland” će vam posetu Rimu omogućiti po veoma povoljnoj ceni već od 367€. Naredni avio polazak za Rim je već 5. marta i predstavlja idealan poklon za Dan žena.

Rim nosi epitet ,,večni” a Pariz je nadaleko poznat kao ,,grad svetlosti”. Svetski centar mode, umetnosti, gastronomije i kulture privlači ogroman broj posetilaca. On je jedan od onih gradova koji svi sanjaju da posete, a kada to i učine, ne ostaju ravnodušni. Široki bulevari, veličanstveni trgovi, mnogobrojni kulturno istorijski spomenici, muzeji i živopisni kvartovi čekaju da ih obiđete. Blaga koja ova metropola nudi naširoko su poznata: Ajfelov toranj, Muzej Luvr, Trijumfalna kapija, Jelisejska polja, dvorac Versaj i mnoge druge znamenitosti. Ugodite sebi romantičnim dugim šetnjama pored Sene ili krstarenjem istom u smiraj dana. Tokom marta vam i tu priliku pruža ,,Travelland” i to po ceni od 399€ za put od 5 dana sa avio prvozom i uračunatim taksama. Polazak je 5. marta.

Nekada prestonica Osmanske imperije, a danas najveći grad Turske - Istanbul ponosno nosi epitet poslovnog, istorijskog i kulturnog centra ove zemlje. On nije samo turski ekonomski centar bez premca već i nešto poput države u državi jer poseduje toliko toga zanimljivog, neverovatnog i kompletnog. Magična sinergija istoka i zapada prožima sve delove Istanbula - od ušuškanih uličica do širokih bulevara. Njegova magična lepota, orijentalni zvuci i mirisi osvajaju na svakom koraku. Ukoliko ste spremni da doživite prelepo orijentalno putovanje u pravom smislu te reči, ,,Travelland’’ vas put Istanbula vodi već 13. marta i to po ceni od samo 229€!

Ne čekajte već se što pre uputite u turističku agenciju ,,Travelland’’ na adresi Dobračina 43 u Beogradu, kako biste obezbedili savršen odmor. Više informacija o ovim ponudama možete pogledati na ,,Travellandovom’’ sajtu http://www.travelland.rs/

