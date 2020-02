ZVALA SAM KAUBOJKU DA SE OBRAČUNAMO NAPOLJU, PA ME JE ZAVALILA NA KVARNO! Nezaboravne estradne tuče: Palo je i čupanje?!

Pored brojnih pehova i skandala sa javne scene, ove estradne tuče nikako ne padaju o zaborav. O njima se, šta više, priča kao da su se dogodile juče.

Mira Škorić i Vesna Rivas potukle su se početkom dvehiljaditih i to u jednom muzičkom studiju. Kako se navodi, uzrok tome bile su Škorićkine prozivke po tabloidima na račun Vesninih kilograma.

"Iz Crne Gore sam otišla pravo u studio gde je bila Mira. Njena prijateljica Cakana ju je obavestila da dolazim. Čim me je ugledala, prokomentarisala je u svom stilu: 'Je l' to ona lajava pevačica?'. Odbrusila sam joj: 'Slušaj, možda jesam lajava, ali ne dam na sebe.' Pošto nisam htela da lomim instrumente u studiju, pozvala sam kaubojku da se obračunamo napolju. Dok sam se okrenula, ona me je nakvarno udarila otpozadi, počupala me je za kosu! Poludela sam! Cimnula sam je svom snagom i udarila je šakom po čelu, prebledela je kao krpa", ispričala je ona, a prisutni su ih jedva razdvojili.

Takođe, pre nekoliko godina srijaliti zvezda Kristina Spremo fizički je nasrnula na modelsicu Anastasiju Buđić u jednom prestoničkom klubu.

Naime, Članice grupe "Models" na čelu sa Anastasijom bile su smeštene u centralnom separeu kluba. Kada je krenula napolje, Kristina je morala da prođe pored Anastasijinog stola i tom prilikom je počela da je vređa, nakon čega je i fizički nasrnula na nju. Počele su da čupaju jedna drugu i da se šamaraju, u tuču je uletela i Ružica Veljković kao i pevačica Seksi Sandra.

Kako se navodi, kosa je letela na sve strane, a obezbeđenje je jedva sprečilo dalji incident.

Zvezdan Anđić, suprug folk pevačice Tine Ivanović pre nekoliko godina prebio je pevača Peđu D Boja. Oni su se sreli na jednoj televiziji gde je roker počeo da provocira pevačicu jer je iz druge branše. Nje muž Zvezdan odmah je skočio i dočepao Peđu za vrat.

Kako se navodi, udario mu je nekoliko šamara i bacio preko stola. Tina je plakala da prestane i on ju je poslušao.

