EKSKLUZIVNO! ANĐELA DOVELA DEČKA NA SLAVLJE: Jovićeva bivša devojka ljubi sina evropskog šampiona

Anđela Manitašević (24), bivša devojka Luke Jovića (22), s kojom ima sina, poslednjih šest meseci u vezi je sa Nemanjom Brankovićem (23), naslednikom nekadašnjeg atletskog evropskog šampiona Slobodana Branković, ekskluzivno saznaje Kurir.

Ona je fotografiju sa dečkom nedavno postavila na Intagramu, ali niko nije znao o kome je reč. Sin čuvenog sportiste se u ponedeljak pojavio na žurki povodom 1. rođendana Anđelinog sina, kojeg ima sa fudbalerom Real Madrida.

To je za Kurir potvrdio i Slobodan Branković kada smo ga pozvali za komentar. - Mog sina ste uslikali kada je dolazio sa Anđelom. Danima su se pripremali za to slavlje. Kao što ste videli, bilo je mnogo lepo. Mi još uvek nismo upoznali njegovu devojku, ali desiće se i to, o tom - potom - rekao je na početku razgovora Slobodan, koji kaže da podržava izbor svog naslednika.

foto: Nemanja Nikolić

- Anđela nije Nemanjina prva devojka, ali supruga i ja se ne mešamo u njegov izbor. Oni su baš lep par i želim im sve najbolje. Ona je divna devojka, koliko vidim, lepo se slažu iako su tek nekoliko meseci u vezi. Supruga Tanja takođe podržava Nemanjinu vezu. On je njen mezimac, znate kako to ide. Sinovi su uvek bili uz majke, a ćerke uz očeve. Mi kao roditelji stojimo iza svoje dece jer nam je njihova sreća najvažnija. Vidimo da je Nemanja zaljubljen i srećan i to nam je, verujte, najvažnije. E sad, šta će biti u budućnosti ne znamo, ali mi smo tu da ih podržimo, pomognemo i da ih posavetujemo - rekao je čuveni atletičar.

Interesovalo nas je i da li mu smeta to što njegova snajka ima dete sa fudbalerom.

- To mi uopšte ne smeta, ali nisam ja taj koji se pita. Ako je Anđela izbor mog sina, to je, što se mene tiče, gotova stvar. Meni kao roditelju je njegova sreća najvažnija, a ako je Anđela prava, onda sam i ja zadovoljan - kaže Branković.

foto: Damir Dervišagić

Jovići bliski s majkom svog unuka Anđela i dalje omiljena snajka, o Sofiji ni reč O rođendanskoj zabavi naslednika Luke Jovića i Anđele Manitašević i dalje se priča. Obe porodice su prezadovoljne kako je sve proteklo, a juče su Lukini roditelji sa njegovim naslednikom otputovali u Madrid kako bi sportista bio sa detetom za njegov rođendan. Mama Anđela je ostala u Beogradu, iako je bliska sa Jovićevim roditeljima. U njih ima beskonačno poverenje, a i savršeno se slažu. To su pokazali i na slavlju. Lukina sestra, majka i otac se ne mešaju u izbor svog sina, što je fudbalerov otac više puta javno istakao, ali je izbegavao da priča o Sofiji, dok je sada na zabavi svog unuka pokazao da poštuje Anđelu. Inače, upravo zbog te bliskosti mnogi su postavili pitanje da li je Jovića ipak devojka Sofija sprečila da dođe u Beograd, a ne stomačni virus. Lj. S.

Anja Vukašinović

Kurir