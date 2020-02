ŠOK INTERVJU KATARINE GRUJIĆ: Dede milioneri razvlače neke pevačice po jahtama

Prepoznaće se one same. A ja nemam šta kome da poručujem, sve vam je jasno ko se danas čime i kako bavi, kaže jedna od najangažovanijih zvezda „Granda“

Katarina Grujić ovih dana ima pune ruke posla. Otkako je objavila pesmu „Muška kurva“, ne staje. Promoviše ovu baladu i svakog vikenda nastupa. U intervjuu za Kurir Stars jedna od najtraženijih zvezda „Granda“ priča o svojoj karijeri, odrastanju okružena luksuzom i otkriva na šta su sve spremne njene koleginice zarad novca.

Ovih dana puniš novine što zbog nove pesme „Muška kurva“, što zbog navaletnog udvarača koji te nedeljama već obasipa skupim poklonima.

- Meni retrogradni Merkur ne može ništa! (smeh) Svaki trud i ulaganje se nagradi i isplati! Presrećna sam što je pesma izazvala pravi bum, a ovo i jeste jedna teška balada sa tako jakim rečima i porukom svim prevarenim ženama, možda i najteža pesma u mojoj karijeri. A što se tiče poklona i udvarača, pa svakoj normalnoj ženi to prija, s tim što mene tako nešto ne može da fascinira jer sam odrasla u izobilju. Ali na upornosti svakako nećemo zanemariti.

foto: Damir Dervišagić

Da li si saznala ko je osoba koja se toliko trudi oko tebe. Kažu da je jedan mladi i zgodni košarkaš koji igra u inostranstvu?

- To ne znam! Stalno je uz 1.001 ružu i šampanjce stizala posetnica s lepim porukama, ali bez potpisa. No, uvek je u desnom uglu stajala nacrtana lopta sa srcem. Mediji su protumačili to kao potpis jednog košarkaša! U svakom slučaju, u pitanju je uporan neki mladić.

Nego, da budemo konkretni, jesi li ti u svom životu imala mušku kurvu?

- Pesma ima autobiografskih delova. Nažalost. Ali ta prevara koja je opisana u pesmi danas može da se poveže sa svakom drugom devojkom. Mnoge su doživele izdaju partnera, pa eto prva ja. Zato pesma nosi snažnu emociju i poruku: ne praštajte prevaru, ne dajte da vas iko ponižava i vređa.

foto: Damir Dervišagić

Priča se za neke tvoje koleginice da vole oženjene. Da li tebe privlače takvi muškarci?

- Daleko bilo! Nikada ne bih bila druga! Drage dame, uvek budite jedine i najbolje!

Da li si nekada imala nepristojne ponude? Tipa da te pojedina starija bogata gospoda zovu na jahte?

- Rođena sam u dobrostojećoj porodici, fino sam vaspitana, školovana sam i ceo život sam okružena pažnjom roditelja, sestre i prijatelja! Muzikom se bavim jer je to oduvek bila moja velika ljubav i želja, a ne zbog materijalnog zadovoljstva. To što danas mnogo nastupam i dobro zarađujem samo je plus u životu jedne mlade devojke. Nikada nisam imala potrebu da budem igračka nekih deda milionera koji su po jahtama i hotelskim sobama razvlačili neke pevačice i nazovipevačice. Ako je to njima lepo i isplati im se, meni nije.

foto: Damir Dervišagić

Na koga tačno misliš i kakvu poruku imaš za njih?

- Prepoznaće se one same! A nemam ja šta kome da poručujem, sve vam je jasno ko se danas čime i kako bavi.

Imaš li dečka? Priča se da ti je poslednji ostao dužan neke pare?

- Nemam dečka, a i ako hoćete iskreno, bolje da meni duguju, nego ja njima! Ja svakoga mogu da pogledam u oči i mirno uveče legnem u krevet.

Da li se kaješ što si stavila silikone u grudi?

- Ne, mislim da svaka mlada devojka treba da koriguje neke svoje nedostatke ukoliko će je to učiniti srećnim. Ja sam u skladu sa svojom visinom i građom odradila srazmernu korekciju grudi, nisam stavila balone.

Nije čula za njihovu vezu TEODORI I BORISU ŽELIM SVE NAJBOLJE foto: Damir Dervišagić Kako komentarišeš priče da je Teodora Dzehferović u vezi sa tvojim bivšim dečkom Borisom Stamenkovićem? - Nemam pojma da su zajedno, nemam vremena da pratim dešavanja sa javne scene jer dosta radim, a u pauzama gledam da svaki trenutak posvetim porodici i sebi. A tek ne pratim niti me zanimaju životi mojih bivših. Ali ako vi kažete da jesu, onda im želim svu sreću! Teodora je baš simpatična devojka.

Kurir.rs/ Ivan Ercegovčević Foto: Damir Dervišagić

foto: AMG

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir