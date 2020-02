AKI RAHIMOVSKI NE DA UNUCIMA DA GA ZOVU DEDA! Sin Kristijan: Imali smo nesuglasica mnogo puta

Sin Akija Rahimovskog, muzičar Kristijan Rahimovski, otkrio je šta se krije iza priča da su on i otac u svađi. Naslednik frontmena grupe Parni valjak rekao je da njih dvojica nikada nisu imali odnos oca i sina, da ga je zbog nastupa često zapostavljao, kao i da još uvek nije upoznao svoju tromesečnu polusestru Antoniju.

Dok Aki obnavlja gradivo i ponovo uživa u čarima roditeljstva uz ćerku koju je nedavno dobio sa 27 godina mlađom partnerkom Barbarom, njegov sin iz prvog braka otkrio je kakav je njihov odnos.

- Ja svom ocu nikada nisam sudio. Imali smo nesuglasica mnogo puta zbog nekih stvari, ali smo i u tim nesuglasicama bili dovoljno iskreni da se ne lažemo - počeo je Kristijan za „RTL Ekskluziv“ i otkrio da još nije upoznao polusestru, kao i da je to manje važno:

Život ide dalje

- Rođenje deteta je lepa stvar. Biti srećan je isto tako lepa stvar. Moj otac ima 65 godina, ali na kraju, kada se podvuče neka crta, najbitnije je da je srećan. Antoniju još nisam upoznao, ali ću je upoznati. Doći ću u Sloveniju. Sve se nekako dosta brzo izdešavalo, tako da nije neka velika stvar, bitno da je dete živo i zdravo, da je moj otac srećan i njegova partnerka. Ja tu ne mogu ništa. Jedino što mogu reći jeste neka život ide dalje.

Krstijan se osvrnuo i na svoj odnos sa ocem, koji se od njegove majke razveo kada je on imao tri godine, i rekao da njih dvojica nikada nisu imali klasičan odnos tate i sina.

- Moj odnos s ocem nije bio težak. Jer mi taj odnos klasičnog oca i sina nikada nismo imali, s obzirom na to da on kao velika zvezda ovih prostora spada u tu generaciju koja od 350 dana u godini svira 200. Zapravo, mi nikada nismo uspeli da izgradimo neki odnos. Kad si mali, ne shvataš to, a pošto se dugo godina bavim muzikom, što sam stariji, neke stvari više shvatam. Ali opet, to nije izgovor da se neke stvari ne promene jer mislim da se uvek može kad se hoće. Ali nisam ja taj sad da sudim svom ocu - kaže on.

Pošto je i sam otac, Kristijan kaže da, za razliku od Akija, svojoj deci posvećuje više pažnje.

Drugačiji od oca

- Ja sam po tome nešto drugačiji. Volim da provodim vreme sa svojom decom. Koja je prava istina između mene i oca? Ne znam. Istina je da smo on i ja dva šašava pevača. Obojica nikada da odrastemo. To je i dobro. Voleo bih da su neke stvari drugačije, ali nisu. Takav je kakav je, ja sam takav kakav jesam i to je to - rekao je Kristijan, a potom se osvrnuo na to kakav je Aki prema svojim unucima.

- Kakav je deda? Takav da kaže da ne želi da ga zovu deda. Zato sam rekao, deca smo - završio je on.

Inače, pored Kristijana, kojeg je dobio u prvom braku, Aki iz drugog braka sa Ingrid ima ćerku Edinu. Pre tri meseca je sa Barbarom dobio ćerku, ali je to do pre nekoliko dana uspeo da sakrije od javnosti.

Aki o Kristijanu Porodica mi je svetinja Aki je pre nekoliko godina komentarisao odnos sa sinom i demantovao da nisu dobri. - Nikada nisam bio u lošim odnosima sa sinom, to su smislili zbog priče. Želim mu svu sreću. Obojica se bavimo javnim poslom, a porodica je naša stvar. Ona nam je svetinja i pokušavam da je čuvam samo za sebe. Tu intimu ne želim da rasprodajem preko medija. Kristijan je moj sin, moja krv, nasledstvo se vidi, ne mogu pobeći od toga - rekao je on.

Bio u rijalitiju Pobedio na Farmi Kristijan Rahimovski učestvovao je 2010. godine u trećoj sezoni „Farme“ u Hrvatskoj i odneo pobedu. Njega su kao pobednika izglasali gledaoci, kada je dobio 58 odsto glasova i zaradio oko 37.000 evra. - Srećan sam, ne mogu da verujem da sam dogurao do finala. Novac ću dati ženi da troši - rekao je tada Kristijan.

JELENA STUPARUŠIĆ

Kurir