ŽIVOTNA LEKCIJA! ANDRIJANA RADONJIĆ OTVORILA DUŠU PA PROGOVORILA O VERENIKU: Njena ispovest će RASPLAKATI MNOGE!

Bivša zadrugarka Andrijana Radonjić je na svom Instagram profilu objavila fotografiju uz opis kako podnosi razdvojenost nje i dečka Frane Mikuli.

Frane živi u Hrvatskoj, pevačica i on održavaju vezu na daljinu i već mesecima uživaju u romansi, a pre nešto više od mesec dana, on ju je i verio dok su bili na odmoru u Dubaiju.

"Mi smo živi dokaz da, ako je nešto iskreno, može da se održi i na hiljadu kilometara razdaljine. Da li je lako? Teško je. Pogotovo kad se bavite poslovima kao što su naši. Ali, sve do danas, nijednog trenutka nisam osetila ni dozvolila sebi da pomislim da je to moglo da nas pobedi. Da li mi smetaju razlike? Mislim da ništa nije jače od ljubavi niti je nešto preče i veće od ljubavi. Koliko čovek kog "volite" mora da bude loš da biste ga ostavili zbog razlika koje razumevanje i ljubav mogu da pobede? To samo znači da ne volite dovoljno. Mislite da je nemoguće? Sve je moguće. Za sve što je nemoguće treba više truda, volje i ljubavi", napisala je Andrijana.

Kurir.rs, Foto. Printskrin

Kurir