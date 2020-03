KALIOPI OTVORILA DUŠU: Žalim što je život kraći od mojih snova

Ko želi da sluša kvalitetnu muziku, tekst i glas - tu je Kaliopi. Makedonska zvezda oduvek je bila garancija za emotivnu interpretaciju, što njena brojna publika ume da ceni i voli

Ilustracija foto: Printscreen

Duga tamna kosa, krupne tamne oči i glas specifičan, bogat, topao - na sve ovo pomislimo kad čujemo ime pevačice Kaliopi. Veoma rano, još kao dete, počela je svoju pop-rok karijeru, a kasniji hitovi, poput pesama "Bato", "Rođeni", "Oboi me" i mnogi drugi, slušaju se i izvode i danas. Učesnica mnogih festivala, lepa makedonska pevačica ovenčana je nagradama i važi kao jedan od najboljih ženskih vokala na prostorima bivše Jugoslavije ikada. I njen porodični život je stabilan. Prijatelj je sa oba svoja bivša supruga, ima odraslog sina i voli svoj život. Rođeni ste u prelepom Ohridu. Kako je izgledalo vreme odrastanja? - Rođena sam tamo, ali sam odrasla u malenom gradu Kičevu, gde sam imala divno detinjstvo. Kad sam napunila 11 godina, s mojim roditeljima, sestrom i bratom preselila sam se u Skoplje, gde smo nastavili život i naše školovanje. Lepe uspomene i velika ljubav me vežu za porodicu.

AKADEMIJA ILI KARIJERA

Školovali ste glas, završili muzičku akademiju, vaše pesme su veliki hitovi, dobijate toliko komplimenata...

- Nisam završila akademiju do kraja, zbog karijere s grupom. Odustala sam jer nisam mogla da podnesem pritisak nekih profesora na akademiji, koji jednostavno nisu imali razumevanja za moje korake i slobodu u pop-rok muzici. Znala sam da moram doneti odluku: akademija ili karijera. Sećam se te noći kad sam rešila da prespavam svoju odluku i kad sam ujutru s najvećom lakoćom odlučila. Otišla sam u dekanat, potražila svoj indeks i otišla. Jedino mi je bilo žao mog profesora pevanja Blagoje Nikolovskog, koji je gajio sve nade za moju opersku budućnost i verovao u mene. I tako, zajedno s Romeom Grilom nastavili smo da radimo dalje i pišemo stranice naše muzičke istorije. I nikad, ali baš nikad se nisam pokajala zbog te moje odluke. Naprotiv, shvatila sam koliko je moja odluka bila ispravna i do dan-danas sam srećna zbog tog.

Jeste li zadovoljni postignutim?

Ilustracija foto: Printscreen

- Da li sam zadovoljna? Prezadovoljna!

Na šta ste najviše ponosni u svojoj karijeri? -

Na publiku. I uvek iznova kad se sretnemo na mojim koncertima, potvrde mi taj osećaj.

ŠVAJCARSKI PERIOD

Šta vas je očaralo kod Romea Grila, koji je postao i vaš prvi suprug?

- Njegova inteligencija i talenat.

S njim imate sina Paka. Kako biste opisali svoje dete?

- On je moje dete, a svoj čovek.

Živeli ste deset godina u Švajcarskoj, radili u muzičkoj školi. Kako je izgledao taj period vašeg života?

- Bilo je to jedno od najuzbudljivijih i najlepših životnih iskustava. Beskrajno sam zahvalna za taj period života.

Drugi suprug, glumac Vasil Zafirčev, bio je mlađi od vas. Imate li svoju teoriju o starijoj ženi i mlađem muškarcu? Ko tu više dobija, ili nije bitno?

- Nije to više nešto aktuelno. Verujte da se više i ne sećam priče s nesrećnim krajem. Vreme je da me pitate o nečemu što me čeka ili čemu se nadam. Bitno je ovo danas. A danas ni ja ni Vasil nismo gubitnici, jer imamo sebe u životu i još uvek smo najbolji prijatelji.

JUTRO U OGLEDALU

Jeste li romantični?

- Nepopravljivi sam romantičar.

Kako žena da bude pametna pa da pametno stari? Šta je najlepše u vašim godinama?

- Po meni, žena koja je prihvatila činjenicu da svaka godina donosi nešto što je njeno u vremenu i koja je shvatila svaku svoju boru kao neminovan proces tog vremena, ne plašeći se da će to vreme ubiti njen duh i mladost koja živi unutar nje, za mene je pobednica. Pametno je da dopustite da vaš duh pobedi starost.

Koliko radite danas, koliko imate energije, koliko pazite na izgled, zdravlje, pojavu?

- Dok radim, crpim najviše energije. Volim da izgledam lepo i zdravo. Bar ujutru kad se probudim, da mogu u ogledalu da ugledam svoju svetlost.

Vrlo ste harizmatični. Odakle to dolazi?

- Verovatno zbog rođenja ispod srećne zvezde Harizme! Ha-ha...

Ima li nečega za čim žalite?

- Jedino žalim što je život kraći od mojih snova.

IME JE SUDBINA

Kaliopi, tako retko ime. Koja se dobra vila toga setila?

- Moja baka Danica je ta dobra vila, majka moje majke... Ona nije prihvatila predlog da mi daju njeno ime, jer je smatrala da je njeno ime staromodno. I onda je predložila da mi daju ime tatine bake, moje prabake Kaliopi. Ja sam obožavala svoju baka Danicu, bila je neverovatna žena. I iako jako volim njeno ime, zahvalna sam joj što se izborila da danas nosim ovo.

kurir.rs/Ljilja Jorgovanović, Foto: Marina Lopičić

Kurir