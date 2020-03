SKANDAL! BRITANCI PIŠU DA JE SANJA POZVALA NJIHOVOG PEVAČA U KREVET: Pobednica Beovizije progovorila, ovo je ISTINA!

Britanski mediji pre četiri godine pisali su kako je Sanja Vučić pokušala na "Evroviziji" da zavede njihovog pevača Džoa Vulforda, te da ga je zvala na intimno druženje u svoju hotelsku sobu.

Vučićeva je sada konačno rešila da progovori na ovu temu, iako je prethodnih godina to vešto izbegavala.

"On stvarno nije moj tip... Pogledajte mog dečka, i uporedite ga sa Džoom, to nije to. Mi smo se družili tamo, provodili smo vreme zajedno, ne samo on i ja, imao je on i kolegu... Ja sam takva, druželjubiva", kazala je Sanja, pa istakla da se stvari nisu desile tako kako su mediji preneli.

"Džo ima taj bejbi fejs, onako detence, ne dopadaju mi se takvi muškarci", dodala je pevačica.

