IZGUSTIRALI SMO MACU DISKRECIJU, SAD STIŽE ZOKA BOSANAC! Ne raduje mu se Zoka Šumadinac, a vi ćete mu se LUDO nasmejati!

Zoran Repac, poznatiji kao Zoka Bosanac, objavio je prošle godine pesmu "Đe si, Ružo, ku*vetino stara", koja brzo postala hit na društvenim mrežama.

Međutim, kako pevač objašnjava, u pitanju je istinita priča iz kafane, posvećena kelnerici koja je Zoku služila a koja je, poput mnogih djevojaka, sanjala o bogatoj udaji i bila primorana da radi dok završava fakultet.

"Napravila je pravi dar-mar, možda i više nego što sam očekivao. Ali, eto, publici se dopala, naročito muškoj populaciji. Da budem iskren, pesma je jedna vrsta poruke, pa samim tim ništa loše nisam mislio o ženama. To je samo jedna istinita priča iz kafane", počeo je on, koji se inače bavi i trgovinom.

Naime, Zoka je završio trgovačku školu, a život ga je naterao da veoma mlad počne da radi na pijaci.

"I pijaca je slična kafani. Dosta ljudi dolazi, komuniciramo. I na pijaci je tezga, a žargonski i na estradi mnogi pričaju o tezgama. Tako da sam ja možda jedini na estradi koji ima svaki dan tezgu, a noću manje-više. Ljudi se iznenade kad dođu kod mene na tezgu da nešto kupe i prepoznaju me. U početku nisu sigurni da li sam to stvarno ja, zato što im nije logično da neko ko se bavi muzikom radi na pijaci. Znate kako, ja račune moram da plaćam svakog meseca i ne mogu da zavisim od toga kada će neko da me pozove na nastup", iskren je bio on.

Kurir.rs, M.G/Avaz.ba/Foto: Instagram screenshot

Kurir