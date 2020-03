NATALIJA ME JE IZLUĐIVALA! Nisu imali šta da jedu, a ona je U INAT radila OVO! Šok intervju Sanija Trik FX!

Sani Ibraimov izbačen je iz rijalitija „Zadruga“, ali ne prestaje da prati dešavanja u Šimanovcima. On je prokomentarisao zadrugare i aktuelna dešavanja i istakao da mu se novonastala situacija u rijalitiju zbog spletki, svađa, psovki, vređanja i nasilja nimalo ne dopada, paje rekao da nikada ponovo ne bi ušao.

foto: Printscreen

Da li pratiš dešavanja u „Zadruzi“? Protekla nedelja bilaje burna ukući, razni sukobi i tuče?

"Pa da, klasika, kočnice su popustile, uvek posle žurke se dešavaju takve stvari i to sam video dok sam bio tamo. A ovoje bilo strašno, pogotovo sa Borine strane. Neverovatno, ono što on govori, to je stvarno užas. Osuđujem ga, ja sam mu čak i tamo pričao neke stvari, ne znam šta se dešava, da li su se oni pogubili toliko da više nemaju strpljenja ni za šta, užasno je, alii očekivano jer su već dugo tamo."

Da li misliš da im je sve teže da provode vreme u zatvorenom prostoru?

"Da, sve je teže iteže, ja sam tamo bio četiri meseca, Natalija, ajde, pet i sada sam video da to više nisu isti ljudi koji su bili kada sam ih ja ostavio. Bojim se da će tu još mnogo šta da se desi, da će mnogi da napuste, da pobegnu, da udare nekoga, da naprave nešto što ne bi trebalo."

Na koga aludiraš kada govoriš o nasilju?

"Govorim o izazivačima, jer nenamerno ili namerno, bitno je da ljude izazivaš psovkama, namerama, postupcima. A ljudi nemaju strpljenja kao na početku. Evo, na primer, Mlađa, onje reagovao sasvim prirodno, a ono što je uradio Bora je katastrofa. Ja bih skočio isto. Mlađa se dosta kontrolisao, imao je toleranciju veliku. To su bile užasne uvrede. U jednom trenutku da budu dve, tri svađe, da obezbeđenje ne može da ih kontroliše, ono je haos."

Za koga smatraš da je najveći provokator u „Zadruzi“?

Bora sa svojim psovkama, naravno, Miljana, a evo sada i Mensur. I Kako gledaš na odnos Mine i Mensura, koji, čini se, imaju jako turbulentnu vezu. On je ljubomoran, a desio se i okršaj između njega i Janjuša?

foto: Printscreen

"Dosta provokativno nastupa i Mensur, mada samja njega dosta zagotivio dok sam bio tamo, jer nije on sad nešto nasilan i to, ali promenio se dosta, tako ponekad lupi neku glupost. Ja ne znam da li on to radi, možda, nesvesno, možda dobije pogrešne informacije, pa reaguje naglo, burno, onda svašta kaže i normalno da će druga strana da reaguje. On pokazuje ljubomoru, ali mi zaboravljamo da on ima 23-24 godine, za mene je on još klinac, nije on loš momak, to je sve normalno. Ljudi su tamo zatvoreni, ono što tamo rade nikada ne bi radili napolju. Natalija mi je puštala neke klipove, ja sam se iznenadio. Kažem: „Je lovo moguće“.

Edo i Dragana Mitar su dosta zanimljivi kao par budući da su oboje napustili bračne partnere kako bi bili zajedno. Hoće li njihova veza opstati?

foto: Printscreen/Youtube

"Jao, šta da kažem. Oni su zanimljivi ljudima na svoj način, to ti je gore nego španska serija. Dok sam bio tamo, nisam mogao da ukapiram, iako je on stvarno ok momak i prema nama je bio super. Ja sam njega i tad pitao, ali uopšte nisam skapirao njegovu priču."

Da li misliš da stvarno ima iskrenih emocija između njih? Hoće li opstati i posle rijalitija?

"Prema Draganí ima emociju, kako nema, naravno da ima. I sa njene isto prema njemu. Budite sigurni u to. Toje 100 posto. Hoće, potrajaće i posle rijalitija. To što mi vidimo unutra, emociju, što osećamo između ljudi, vi to napolju ne možete da osećate. Znači, ovo što govorim to je iz prve ruke, na osnovu toga što sam tamo bio, pogotovu što su spavali pored nas, pored mene i Natalije. Oni se stvarno vole, nema šta. Ali to je rijaliti, drugačije je okruženje, pa ja sam se sa ženom svađao, a ne njih dvoje. Ona je mene stvarno nervirala. Ljudi su meni stalno govorili da sam se folirao, naravno da nisam. Natalija je mene izluđivala što svakome hoće da učini. Onda sam joj rekao, pa nisi ti ovde humanitarac. Ja se cimam ištekujem ovde za tebe, a ti činiš svakome. Tamo su mali budžeti, nema šta da se jede, uslovi su katastrofalni. To je multilevel igrica. Farmaje za ovo malo dete."

I za kraj, ko ti je favorit?

"Gagi, definitivno, ali ne zato što je moj drug, već je on stvarno tako duhovit i dopadljiv ljudima. Ja se satima smejem kada ga slušam. Ima on veliku podršku. Mislim da ima veliku šansu da pobedi."

Kurir.rs / Rijaliti, Foto: Damir Dervišagić

Kurir