KURIR STARS OTKRIVA! Duškova bivša juri Lukasa! Misica Vladana ne krije: Aco, uzmi me za ženu!

Aca Lukas, po svemu sudeći, toliko je poželjan muškarac da za njega čak i misice žele da se udaju. Naime, top model Vladana Railić, koju je na društvenim mrežama startovao ni manje ni više nego Duško Tošić, a o čemu je Kurir izveštavao pre nekoliko meseci, odlepila je za popularnim folkerom. To smo saznali od njene drugarice, koja je u jednom ženskom društvu komentarisala Vladanine navode da bi se bez razmišljanja udala za Acu Lukasa. Među devojkama je najpre nastao muk, a onda su sve uglas počele da pevaju Lukasove pesme.

Tim povodom pozvali smo i manekenku, koja se u prvom trenutku iznenadila našim pozivom, a onda nam je otkrila da zapravo poznaje popularnog folkera.

- Malo mi je nezgodno da o tome javno pričam, ali istina je da sam s drugaricama pričala o Lukasu i priznala im da bih se udala za njega. Pevača sam imala prilike lično da upoznam, zapravo, sedeli smo zajedno u jednom restoranu i oduševila sam se kakvu energiju ima taj čovek. To je nenormalno koliko pozitivno zrači, čini mi se da bi mogao satima i bez prestanka da peva. Doduše, dosta sam mlađa od njega i nikad nisam bila u vezi sa starijim muškarcem, ali da je Lukas u ovom trenutku mlad, bez brakova iza sebe, sigurno bih ga zaprosila ukoliko on to ne bi učinio pre. Šalu na stranu, znam mnoge žene koje su želele da ga startuju i da mu se udvaraju. Ja, doduše, nisam, iako smo se, kažem, već upoznali. Njegove pesme obožavam, a trenutno se nalazim u Beču, gde on često ima nastupe, pa ću verovatno otići s drugaricama na jedan od njih. Verujem da će se iznenaditi kad me bude video - iskrena je Vladana.

VLADANA: DUŠKO JE TOP FRAJER prozvan Duško Tošić foto: Marina Lopičić l Kad se prošle godine uveliko spekulisalo o tome da je Vladana Railić bila u tajnoj vezi s fudbalerom Duškom Tošićem, manekena je kratko objasnila kakav utisak je na nju ostavio sportista. - Ne bih da ulazim u detalje šta, kako i zašto. Mogu samo da vam kažem da je Duško divan čovek i otac i odličan je frajer - rekla je Vladana.

