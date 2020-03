DARKO LAZIĆ MORA NA OPERACIJU RUKE! 12 meseci ne sme pod nož u OPŠTOJ ANESTEZIJI pa su mu odgodili HIRURŠKI zahvat

S obzirom na to da po savetu lekara u narednih 12 meseci ne sme u opštu anesteziju, pevača novi hirurški zahvat očekuje tek sledeće godine

U poslednjih godinu i po Darko Lazić proživeo je pravi pakao nakon saobraćajne nesreće koju je doživeo kada se iz Šapca vraćao za rodni Brestač.

Zbog te nesreće pevač je imao bezbroj operacija, kako na nozi tako i na unutrašnjim organima, ali mukama, izgleda, još nije kraj. Popularni folker nedavno je smanjio želudac, a sledeći zahvat je, kako Kurir Stars saznaje, operacija ruke. Međutim, zbog velikog broja hirurških intervencija, lekari koji brinu o zdravstvenom stanju folkera odlučili su da ga operišu tek sledeće godine.

Prema neposrednim saznanjima koje imamo, Darko se odlično oseća, ali njegov organizam nije u stanju da u narednih dvanaest meseci izdrži totalnu anesteziju.

Porodica i supruga Marina, kao i lekari, posavetovali su ga da sačeka i on je na to pristao. Muzičar je maksimalno posvećen karijeri i porodici, a i pored toga ne želi da zapostavi svoje zdravlje. Želi da kao nekada hoda bez ikakvih pomagala i zato uporno trenira, pliva i vozi automobil. Maksimalno je aktivan i pokretan, a uspeo je i da batali poroke.

- To je ružna strana moje prošlosti. Nisam neko ko se folira i pred svima sam priznao šta sam radio. Ne znam ko se sa estrade ne drogira. Vi mi recite jedno ime. Svi to koriste, a onda samo Lazić narkoman. Uspeo sam da se rešim toga i sada živim totalno drugačijim načinom života. Porodica, mali krug prijatelja i karijera su mi na prvom mestu. Nakon nesreće sam video ko je uz mene i ko su mi pravi prijatelji. Sve sam promenio i sada je došlo vreme da se živi punim plućima. Zadovoljan sam kako publika reaguje na moje nove pesme, a atmosfera na nastupima je fenomenalna. To mi je najvažnije - rekao je Darko za Kurir.

